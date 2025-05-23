Ortaca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin bir otele düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ilçesinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Mayıs günü bir otele operasyon düzenledi. Polisin operasyonunda şüphelilerin kaldığı otel odasında 840 gram skunk, 29 gram kokain, çok sayıda kilitli poşet, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.