Ortadoğu ve Türkiye\'de Müslümanlar Ramazan Bayramı için alışverişe akın ediyor

Uğurcan Çakır'ın performansı savunma tandemiyle etkili oldu

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansı, savunma tandemindeki istikrarsızlık nedeniyle olumsuz etkilendi. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı oyuncu görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile uyum yakalamıştı.