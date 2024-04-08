Ortadoğu ve Türkiye\'de Müslümanlar Ramazan Bayramı için alışverişe akın ediyor

KAHİRE, 8 Nisan (Xinhua) -- Irak, Ürdün, İran, Cezayir, Suriye gibi Ortadoğu ülkelerinde ve Türkiye'de Müslümanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlamak için tatlılar, yeni kıyafetler ve süsler satın almak üzere pazarlara akın ediyor.
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansı, savunma tandemindeki istikrarsızlık nedeniyle olumsuz etkilendi. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı oyuncu görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapattı. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile uyum yakalamıştı.
Anadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda gelenek haline gelen bayramlaşma töreni düzenledi. Rektör, akademik ve idari personel, öğrenciler ve futbol takımı sporcuları bir araya gelerek bayramlaştı. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, bayramlaşma töreninde tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış diledi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişi tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
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