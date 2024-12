Ahmet Kaya: Yolculuğumuz İktidara Ulaşacak

Güncel

(TRABZON) - CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Yolculuğumuz daha yeni başlıyor, Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle, bu yolculuk iktidarla sonuçlanıncaya kadar bize dur durak yok" dedi.

CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı tarafından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkan adayının Ahmet Kaya olarak açıklandığı 21 Aralık 2023 tarihinin yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Programa Başkan Kaya'nın yanı sıra CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Özkan, Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Turan Saral, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Öztürk ve Alpaslan Özdemir, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Bir aile bütünlüğü içinde bir araya gelmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Orta yerde bir başarı hikayesi var bunu hep birlikte yazdık"

"Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Seçim döneminde hepinizin nasıl emek verdiğini, nasıl mücadele ettiğini bilen bir insanım. Hafızamız güçlü, kimin ne kadar gayret ettiğini, kimin nasıl fedakarlıklar yaptığını ve bu başarının nasıl ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Hiç kimsenin bunu inkar etme hakkı da, haddi de yok. Orta yerde bir başarı hikayesi var bunu hep birlikte yazdık. Fakat kazanılan bu başarıyı hazmedemeyen, seçimin hemen ardından harekete geçen birtakım güçler olduğunu da lütfen bilin. Nasıl baskılara göğüs gerdiğimizi, nelerle uğraştığımızı, nasıl yaptırımlara maruz kaldığımızı, müfettiş denetimlerinden gelen paraların kesilmesine kadar arka planda nelerle mücadele ettiğimizi bilseniz… Belediye yönetimindeki arkadaşlarımız bunları biliyor. Sizlere yansıtmadan orada Cumhuriyet Halk Partili olmanın onuru ve gururuyla, bayrağımızı, mücadelemizi dik tutmaya gayret ediyoruz. İnanın her gün her gün önümüzü bir zorluk, bir sıkıntı çıkarılıyor. Bunu örgütümüze yansıtmadan, tolere ederek, kararlılıkla yolumuza yürüyoruz. Yolculuğumuz daha yeni başlıyor, Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle, bu yolculuk iktidarla sonuçlanıncaya kadar bize dur durak yok. O yüzden hiçbirinizin, hiçbirimizin 'Kırıldım, darıldım' deme lüksü yok. Çünkü bu, millet ve memleket meselesidir, bu Ahmet Mehmet meselesi değildir. Bugün herkesin bolluk bereket içinde yaşaması gereken bu cennet vatanda, eğer insanlar sıkıntı çekiyorsa, geçim sıkıntısı çekiyorsa, orta yerde büyük bir yanlışlık var demektir. İnsanlar senden-benden ayrımına maruz kalıyorsa, orta yerde büyük bir yanlışlık var demektir. Ne demek senden benden! Hepimiz yüce Türk milletinin evladıyız ve bundan da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ama bize ayrımcılık, yapan bizi ötekileştiren, bize üvey evlat muamelesi yapanlara da söylenecek sözümüz var; o sözü güçlü bir şekilde söyleyebilmek için birliğimizi, bütünlüğümüzü sonuna kadar koruyacağız. Yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak, devletini, milletini, vatanını, bayrağını çok seven insanlar olarak, vazifemizi, görevimizi hangi makamda olursak olalım, en iyi şekilde yapma gayreti içinde olacağız. Büyük Önderimiz ne diyor: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Bizim çizgimiz budur, biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, devletimizi çok seviyoruz. Her birimiz nerede görev yapıyorsak, bunu da en iyi yapma gayreti içindeyiz. Birilerinin engelleme, çelme takma çabası bizi ilgilendirmiyor. Biz kararlılıkla, bu anlamlı, doğru ve milletimizin hayrına olan bu güzel yürüyüşü yapma kararlılığı içinde olacağız."

Başkan Kaya, konuşmasını programa katılanlara teşekkür ederek tamamladı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da geri kalan süreçte büyük bir mücadele verdiklerini ve şimdi verilen o büyük mücadelenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. CHP'li belediyeler üzerindeki iktidar baskısını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Ama asıl mücadele bundan sonra. Çünkü CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek için mücadele eden, plan yapan, pusu kuran bir iktidarla karşı karşıyayız. Trabzon'da da, diğer illerde de işimiz zor. Şundan zor, her türlü entrikayı, hem de kayyum gibi ekonomik anlamda hem idari anlamda her türlü engellemeleri bize yapacaklarını şimdiden öngörebiliyoruz. Dolayısıyla bu çetin mücadeleyi hep birlikte, omuz omuza, güçlerimizi birleştirerek vereceğiz. Ancak bu şekilde bu ceberrut iktidardan, bu faşist iktidardan kurtulabiliriz. Dolayısıyla mücadelemize yılmadan, usanmadan hiçbir şekilde sen-ben kavgasına girmeden devam ettireceğiz ama mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ise Ortahisar Belediyesi'nin nasıl kazanıldığını anlatarak, "Orayı büyük bir özenle korumalıyız" dedi. 21 Aralık 2023 tarihinin ayrı bir önemi olduğunu hatırlatmasında bulunan Başkan Batmaz, şöyle konuştu:

"2024'ün küçük bir muhasebesini yapıp, 2025'e uzanan süreçte aynı birlik ve bütünlük içinde, aynı kararlılıkla bir arada olmak istedik. Ama bugünün ayrı bir anlamı var. Türkiye kamuoyuna mal olan, Ortahisar ilçemizin belediye başkanlığını kazandığımız adayımız sayın Ahmet Kaya'nın resmi olarak adaylık duyurusunu geçtiğimiz yıl bugün yapmıştık. Tam bir yıl oldu. 110 gün, hep birlikte sahadaydık. O çalışmanın semeresini hep birlikte gördük. Ortahisar Belediyesini kazanan bir örgüt olarak tarihe geçtik. Bu konuda santraforumuz Sayın Ahmet Kaya çok iyi bir maç çıkardı, kazandık. Ama o dönemki kavgadan şimdi başka bir kavgaya geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 'Silkeleyin' dedi, silkelemeye başladılar. Silkelesinler, ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Biz birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza ederek, Belediye Başkanımızı, Belediyemizi bir yavru gibi bir kuş gibi korumak kollamak zorundayız. Orayı düşürmeyeceğiz, orası düşerse hepimiz düşeriz. Ortahisar Belediyemizin, bütün belediyelerimizin arkasında duracağız. Önümüzdeki süreç daha ağır bir süreç, daha yoğun, daha yorucu olacak. Bu süreçte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."