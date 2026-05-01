Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Soğuksu'da Bir Spor Kompleksi Yapıyoruz"

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon ASKF Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kentte ciddi spor tesisi ihtiyacı olduğunu belirterek, "Soğuksu'da bir spor kompleksi yapıyoruz. Projesini hazırladık, şu an yaklaşık maliyet çalışmaları yapılıyor. İçerisinde iki futbol sahası bulunan projemizi Trabzon amatör sporumuzun hizmetine sunacağız" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kurulda konuşan Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin spora yönelik destek ve projelerini anlattı, Trabzonlu sporcuların desteklenmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başlayan Başkan Kaya, "Bugün özel bir gün. Hem cuma, hem de 1 Mayıs. Salona bakıyorum, kendini patron olarak tanımlayacak hiç kimse yok, hepimiz emekçiyiz. Kimimiz futbola, kimimiz işimize, kimimiz çocuklarımıza emek veriyoruz. Hayatın akışı içerisinde hepimiz önce emekçiyiz. Dolayısıyla emeğiyle bu ülkeyi güzelleştiren, ülkemizin yarınlarına hizmet eden, alın teriyle ayakta durmaya çalışan bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Amatör futbolu, amatör sporcularımızı desteklemek zorundayız"

Trabzon'da çok ciddi spor tesisi ihtiyacının bulunduğuna dikkat çeken Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin yürüttüğü spora yönelik projeleri paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Soğuksu'da bir spor kompleksi yapıyoruz. Projesini hazırladık, şu an yaklaşık maliyet çalışmaları yapılıyor. İçerisinde iki futbol sahası var, orayı Trabzon amatör sporunun hizmetine sunacağız. Aynı şekilde Pelitli'de de 7 dönüm bir arazimiz var. Büyükşehir Belediyemizle görüşmelerimiz sürüyor, oraya da bir futbol sahası kazandırmayı düşünüyoruz. Trabzon'da çok ciddi anlamda sahaya, tesise ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da, bizlerin de desteklediği bir proje olan Yavuz Selim Sahasını da yeniden amatör futbolun hizmetine kazandıracağız. Orada hepimizin çok güzel anıları var. Toprak zeminde çokça maç yapmış, dizleri yara bere içinde kalmış ve eve gittiğinde de özellikle annem tarafından, 'oğlum ne olur bırak, bu halin beni çok üzüyor' sözlerine çokça tanık olmuş bir kardeşiniz olarak, amatör futbolun heyecanını, güzelliklerini yaşamış bir kardeşiniz olarak, bütün gücümüzle amatör futbolu, amatör sporcularımızı desteklemek zorundayız."

"Yereldeki pırıl pırıl gençlerimize sahip çıkmalıyız"

Başta futbol olmak üzere Trabzonlu gençlerin desteklenmesi çağrısında bulunan Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"'Trabzon bir spor kenti' diyoruz, Trabzonspor'umuz da bir dünya markası. Bütün bunlar bizim futbola, spora genetik yatkınlığımızın bir yansıması. Hepimiz hatırlarız, eskiden hangi futbol takımı olursa olsun, o takımı sırtlayan, götüren Trabzonlu futbolcular vardı, bundan da gurur duyuyorduk. Böyle bir geçmişimiz var, o geçmişi özlediğimi ifade etmek istiyorum. Profesyonel takımlarımıza, diğer liglere, futbolcu fabrikası olan Trabzon'umuzda özelikle genç kardeşlerimize destek olmalıyız. Bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum, hepimiz maçlara gidiyoruz. Konya maçını hiç hatırlatmak bile istemiyorum, kabus gibi bir gündü. Allah bir daha öyle bir gün yaşatmasın, çok üzüldük. Ancak takımımızda profesyonel olarak oynayan futbolcularımızda biraz o formanın, şehrin inancını, gücünü görebilmek adına takımlarımızda kendi futbolcularımıza yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maçları izliyoruz, seremoni yapılıyor, İstiklal Marşı okunuyor, takımlardan bir iki futbolcu İstiklal Marşı okuyor, gerisi hep yabancı! Bu sürdürülebilir değil, kabul edilebilir de değil. Aynı zamanda bu, bizim çocuklarımıza da büyük bir haksızlıktır. Bunu mutlaka konuşmalı, yereldeki pırıl pırıl gençlerimize sahip çıkmalıyız."

Trabzon ASKF'nin tek listeyle seçime gitmesinin, başkan ve yönetimin işini doğru yaptığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Zeki Kurt Başkanı kutluyorum. Tek listeyle gidilen bir seçimde bu kadar ilgi ve alakanın olması, kendisinin ve ekibinin işlerini iyi yaptığının bir göstergesi. Buna ben de birebir tanık oluyorum. Sürekli etkinlikler, programlar yapılıyor, Trabzon sporunun ve futbolunun güzelleşmesi, o eski görkemli günlerine kavuşması adına çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Genel Kurulumuzun Trabzon sporuna, futboluna hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, Zeki Kurt ve yönetim kurulunu tebrik etti.