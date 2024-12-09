Ortahisar Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Zorlu: "Yeni Demir Yolu Rize'ye Kayıyor, Sessiz Kalıyoruz"

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(TRABZON)- Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı ilk oturumunda konuşan Ortahisar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Cüneyit Zorlu, demir yolu güzergahı ile ilgili tartışmalara dikkat çekerek "Yeni demir yolu Rize'ye kayıyor, sessiz kalıyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı ilk toplantısı yapıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı toplantıda CHP'li meclis üyesi Cüneyit Zorlu, iktidarın demir yolu ve yatırım adası ile ilgili vaatlerine yönelik çeşitli sorular yöneltti.

AK Parti iktidarı tarafından her seçim öncesinde demir yolu sözünün verilmesine rağmen bunun bir türlü hayata geçirilmediğini hatırlatan Zorlu, son günlerde demir yolunun Rize'ye kaydırıldığıyla ilgili basında çıkan haberleri gündeme getirerek, Trabzon'un bu konuda haksızlığa uğramasına sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Zorlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu mecliste çok şey konuşuluyor ama öncelikle konuşulması gereken demir yolu konusudur, bunu burada konuşmalıyız, tartışmalıyız. Bundan kaçıyoruz, uzaklaşıyoruz. Birtakım gelişmeler oluyor. Yıllardır 'Trabzon'a demir yolu geldi, geliyor, yapılacak' diyoruz. 'Projesi hazırlanıyor' diyoruz ama sizin 22 yıllık iktidarınız döneminde, her seçim arifesinde sözler veriliyor, fakat ortada proje yok. 2015 seçimlerinde o zamanki Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan 'demir yoluna başlanacağını ve 2023'te bitirileceğini' söylemişti. 31 Mart seçimlerinde önce 235 kilometre uzunluğunda Erzincan-Trabzon demir yolu yapılacağını ve bitirileceğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştır. Bugüne kadar çok söz verildi ama bırakın yapılmasını, proje bile hazırlanmadı. AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı çıkmış, 'Trabzonlu-Erzincan demir yolu yapılmayacak demiyor, bizi de ilgilendirmiyor' diyor. Bizi ilgilendiren 'Erzurum-Horasan-İyidere demir yoludur' diyor. Yine Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Bey, 'Bizim demir yolumuz, Zengezur-Erzurum-Rize demir yoludur' diyor. Bunun hazırlığının yapıldığını ve Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden beş yıl içinde demir yolunun tamamlanacağının sözünü aldığını söylüyor. Bizler bu konuda susuyoruz. Susmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani plan yapılmış, yeni demir yolu Rize'ye kayıyor, sessiz kalıyoruz. Hem Erzincan'dan gelen hat hem de Horasan'dan Rize'ye gelen hattın ikisi aynı anda yapılmayacağına göre, ne yapılmak isteniyor? Daha önce sorumlu bakan Trabzonlu olmasına rağmen 2013 yılında Sürmene'de deniz kenarında 250 dönüm alanın, altyapısı hazır olmasına rağmen, lojistik merkez Rize İyidere'ye geçti. Burada maliyet yok denecek kadar azdı ama İyidere'de çok büyük yapılaşma ve çok büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Ama bunu kar gördüler, biz sesimizi hala daha çıkarmıyoruz."

"Gerçeği açıklamanızı istiyoruz"

Demir yolu konusunda kamuoyunun aydınlatılmasını isteyen Zorlu, "O zaman tepkilerin azaltılması adına ağzımıza bir parmak bal çalınmaya çalışıldı ama bu bal da sahte baldı. Neydi bu? Burada 2013 yılında başlayıp 2018 yılında bitecek bir Yatırım Adası projesi önümüze getirilmişti. Artık bu projenin bırakın gerçekleşmesini, adından bile bahsedilmiyor. Üzerinden tam 12 yıl geçti. Arsin Yatırım Adası yapılacaksa, tren nereden gelecek? Sayın Genç, bunu size soruyorum, açıklarsanız kamuoyu bundan memnun olur. Erzincan'dan gelecek hat yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Bilginiz varsa lütfen kamuoyuyla paylaşın. Buradan söz verebiliyor musunuz, buradan söz vermenizi ya da gerçeği açıklamanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bunun takipçisi olacağınızın sözünü vermiştiniz"

4 Mayıs 2023'te Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili konuşan Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in 'takipçisi olma sözü verdiği'ni belirterek şunları söyledi:

"4 Mayıs 2023'te acı bir kaza yaşamıştık. Büyükşehir'e yolcu minibüsü kaza yapmış ve 6 kişi vefat etmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. Bilirkişi raporunda TULAŞ şirketi asli kusurlu görülmüştü. Sürücü tali kusurlu görülmüştü. Valilik konunun soruşturmasına izin vermemişti. Daha sonra Samsun İdare Mahkemesi yargılanmasına yönelik buna izin vermişti. Siz de bunun takipçisi olacağınızın sözünü vermiştiniz. Gelinen bu noktada mahkemelik olan önceki genel müdürümüz, şimdiki TULAŞ genel müdürümüz araç antlaşmaları imzalamak için İspanya'ya gönderiliyor. Yani anladığım kadarıyla bu arkadaşın bu konuda ehliyetinin olmadığı anlaşılıyor. Bunu Dörtyol'daki vatandaşlar adına sizlere soruyorum."

Boztepe'de yapılması planlanan kreşle ilgili konuşan Zorlu, "Ortahisar Belediye Meclisi'nde sizlere 'Boztepe'de dolmuş durağının yanında bir park alanı var' demiştim. Büyükşehir burayı gerçekten güzel bir park haline getirdi. Siz de bugüne kadar yapmadığınız kreşleri burada yapacağınızı söylediniz. Bundan gayet memnum oldum, yalnız buradaki ağaçlar projenin ortasında kalmış. 'Yapılmasın' demiyoruz, kenara çekilebilir mi ya da başka bir alanda değerlendirebilir mi? Bu konuda vatandaşlarımızın, Boztepe ve Çukurçayır muhtarlarımızın tepkileri var" hatırlatmasında bulundu.

Zorlu ayrıca, "Ahi Evren Camii'nin yanında askeri alanın bulunduğu yerde askeriye ile yer takası yapılacaktı, karşılığında arsa alınacaktı. Yol genişlemesi yapılacaktı. Oradaki sıkıntıyı Çukurçayır halkı çekiyor. Yani bu protokolle ilgili bir çalışmanız var mı, durum nedir" sorusunu yöneltti.