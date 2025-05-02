Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Finalde

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yarın İzmir'de şampiyonluk maçına çıkıyor. Sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ortahisar'ın adını başarıyla temsil eden sporcularımızın final maçını kazanarak Türkiye şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Başarılı bir sezonun ardından 30 Nisan-3 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir'de oynanan HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakalarına katılma hakkı kazanan Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, çeyrek finalde Görele Belediyesi'ni, yarı finalde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup etti.

"Kuzeyin Kızları", finalde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile mücadele edecek. HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, yarın saat 15.00'te İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.

Zorlu maçta sporculara başarılar dileyen Başkan Kaya, "Ortahisar'ın adını başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Kuzeyin kızlarına Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacakları Türkiye Kupası finalinde başarılar diliyorum. Finalde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek tarih yazacaklarına ve kupayı Trabzon'a getireceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşayan Trabzonlulara da çağrıda bulunan Başkan Kaya, "Bütün hemşehrilerimi tribünlerde yerini almaya ve şampiyonluk maçında takımımıza destek olmaya çağırıyorum" dedi.