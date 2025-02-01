Ortahisar Belediyesi Nostalji Konseri'nde Eski Günler Yeniden Canlandı

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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, vatandaşları 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkılarıyla Nostalji Konseri'nde buluşturdu.

Ortahisar Belediyesi, Başkan Ahmet Kaya'nın " Trabzon'un eski görkemli sanat günlerine yeniden kavuşması" hedefi doğrultusunda kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Unutulmaz sanatçıların seslerinden hafızalara kazınan, eskimeyen müzik eserlerini yeniden müzikseverlerle buluşturmayı amaçlayan Nostalji Konserleri'nin ilki de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi.

Konsere, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alpaslan Özdemir, Mustafa Özer İskender, Belediye Meclisi üyeleri ve birim müdürlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Konserde, 70'li, 80'li ve 90'lı yılların sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılar, davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına katkı sunan programlar düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Kaya'nın selamını da davetlilere ileten Zorlu, şöyle konuştu:

"Başkanımız Ahmet Kaya, dün Ankara'daydı bugün de Sayın İmamoğlu'nun mahkemesi olduğu için İstanbul'a gitti. Sizlere saygı ve sevgilerini sunuyor. Konsere gösterilen yoğun ilgiyi görünce Sayın Başkanımız Ahmet Kaya'nın söz verdiği Kültür Sarayı'nın ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Salonlara sığmıyoruz. Trabzon'a çok büyük bir Kültür Sarayı kazandırma sözümüz var ve bunu en kısa zamanda yerine getirmeye çalışacağız. Sizleri burada ağırlamaktan son derece mutlu ve bahtiyarız. Başkanımız adına sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum."

Türk müziğinde isim yapmış sanatçılarla özdeşleşmiş eserlerin seslendirildiği konserde bir süre önce vefat eden arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur anısına; sanatçı Vecdi Bülent Çiftçi, 'Hatıran Yeter', 'İçim Yanar Yanar', 'Emmoğlu', 'Bende Özledim Bende' eserlerini seslendirerek dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

Konserde sanatçı Ayten Cansız 'Sevda Yüklü Kervanlar', 'Bir Fincan Kahve Olsam'; sanatçı Zühal Dülger 'Sevemedim Kara Gözlüm', sanatçı Mustafa Boztürk 'Sakın Bir Söz Söyleme'; sanatçı Hüseyin Şılbır 'Ela Gözlüm', sanatçı İlkay Yavuz 'Duydum ki Unutmuşsun', sanatçı Ali Kemal Mumcu 'Senede Bir Gün', sanatçı Salim Önder ise 'Veda Busesi' ve 'Çalıkuşu' eserlerini seslendirdi.

Etkinlikte sunuculuk görevini üstlenen Ortahisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı Canan Kalaycı da seslendirilen eserlerin ortaya çıkışlarıyla ilgili anekdotlar aktardı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ve beğeniyle dinlediği Nostalji Konserleri'nin ikincisi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenecek.