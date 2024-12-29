Başkan Aydın gençlere Osmangazi'yi önerdi

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yurtdışı hayali kurmasınlar, gesinler burada emek versinler" dediği gençleri Osmangazi'ye davet etti. 2024 yılında Belediye tarafından yapılan çalışmaları ve projeleri değerlendiren Aydın, 2025 yılı hedeflerini açıkladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Aydın, şunları kaydetti:

"Projelerimizi ne kadar hızlı hayata geçirirsek, o kadar çok yol alırız. Bunu bildiğimiz için 9 ayda 25 temel atma ve açılış programı düzenledik. Osmangazi'ye kazandırdığımız ilk yatırımımız olan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin temelini attık ve kısa süre içerisinde inşaatını tamamlayarak Osmangazililerin hizmetine sunduk. Aynı şekilde Çirişhane Spor Tesisi'nin temelini mayıs ayında attık. Ekim ayında açılışını yaptık. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ni hizmete açtık. Merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklarımızın kitaba ulaşımını kolaylaştırmak için Gezici Kütüphane'yi faaliyete geçirdik. Gençlerimizin ucuz ve kaliteli kahvelere ulaşabileceği Genç Kafe'leri ilçemize kazandırdık. Emek Spor Tesisi'nin açılışını yaptık. Bursa'nın ilk Halk Lokantası'nı vatandaşlarımızın hizmete sunduk. Yenibağlar Mahallesi'nde kadınlara özel spor merkezi yaptık. Geçtiğimiz günlerde dördüncü kreşimizin temelini attık. Gençlerimize Atatürk, Cumhuriyet, vatan, millet sevgisi aşılayacak etkinlikler düzenledik.

"Kreşleri hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle inşa ediyoruz"

Hizmete açtığımız ve temelini attığımız kreşleri, hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile inşa ediyoruz. Bu kreşler için belediye bütçesinden herhangi bir para çıkmıyor. Hayırsever insanlarımız bizlere gelip destek olmak için talepte bulunuyor. Yılbaşından sonra da Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu'nun temelini atacağız. Üniversite öğrencilerinin faydalanacağı, 144 kişi kapasiteli bir yurt olacak. Üniversite sınavı sonucunun açıklanmasının ardından öğrencilerimiz ve aileleri, yurt bulmak noktasında büyük sıkıntılar yaşıyor. Sırf yurt sıkıntısından dolayı aileler çocuklarını şehir dışına gönderemiyorlar.

"Halk Lokantası'ndan 150 bin kişi faydalandı"

Halk Lokantası'nı Haziran ayında hizmete açtıkları ve şu ana kadar 150 bin kişinin faydalandığını belirten Başkan Aydın, "Asgari ücret artışından sonra muhtemelen bir çorbanın dahi 150 liraya satılmaya başlanacağı bu ekonomik ortamda, biz 80 liraya dört çeşit yemek veriyoruz. Esnafımızın olumsuz etkilenmemesi için de Halk Lokantası'nı belirli saatler içerisinde açık tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir talep var. Yakın zamanda ikinci lokantamızı da hizmete açacağız. İkinci lokanta ile birlikte bu lokantalarımızın adını Kent Lokantası'na dönüştüreceğiz. Günümüz Türkiye'sinde bir kesim çok rahat bir hayat sürerken, halkın yüzde 90'ı ise bir tas çorbaya muhtaç bir hayat sürüyor. Gelir adaletsizliği uçurum haline gelmiş durumda. Atalarımız zamanında 'Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar demiş'. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2025 yılı bütçesi 14,731 trilyon olarak açıklandı. Bu gelir nereye gidiyor, kimlerin cebine giriyor? Ülke gelirinin halka eşit olarak yayılmaması hepimiz için sıkıntılı bir durum" diye konuştu.

"Hisar'daki toz bulutunu kaldıralım, insanları bu bölgeye çekelim diye çalışmalar yürütüyoruz"

Bursa'ya gelen turist sayısını artırmanın yanı sıra turistlerin konaklama süresini uzatmak adına da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Aydın, şöyle devam etti:

"Yurt dışında 'Old City' denilen bir kavram var. Yurt dışına gittiğinde kimse AVM'leri veya plazaları gezmek istemez. Herkes tarihi ve kültürel noktaları, doğal güzellikleri, müzeleri gezmek ister. Bu noktaları gezmek adına o şehirlerde konaklama yapar ve döviz bırakır. Bursa'nın bu noktada potansiyeli çok fazla; ancak bu potansiyeli yeterince kullanamıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'nın 'Old City' olarak tabir edilen bölgesi Hisar'daki toz bulutunu kaldıralım, insanları bu bölgeye çekelim diye çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlar o bölgeye gelsinler, tarihi ve kültürel yerleri gezsinler, yaşasınlar, konaklasınlar, yiyip-içsinler diye Muradiye Mahallesi'ndeki Fabrika-i Hümayun'u kamulaştırdık. Burayı Bursalıların ve Bursa'ya gelen turistlerin hizmetine sunmak istiyoruz. O bölgedeki tarihi ortaya çıkarırken, bölgenin canlanması adına da çalışmalar yürütüyoruz. İnsanların oraya gittiklerinde yaşaması ve anı biriktirmesi lazım. Bunun için o bölgede sergiler, konserler, sokak festivalleri düzenlemenin yanı sıra yeme içme, danışık ve gezek gibi kültürel ögeleri de insanlara aktaracağız. İnsanlar tüm bunları yaşadıklarında, kendi memleketlerine dönüğü zaman Bursa'dan ve Osmangazi'den bahsedecek. Mutlaka gidip görülmesi gerektiğini anlatacak.

"İnsanlarımız, özellikle de gençlerimiz yurtdışı hayali kurmasınlar"

İnsan umudunu yitirdiğinde yaşamanın da anlamı kalmıyor. O yüzden umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Ben inanıyorum ki 2025 her türlü olumsuzluğa rağmen bir önceki yıldan daha iyi olacaktır. İnsanlar daha mutlu olsun; huzur ve barış içerisinde aileleriyle birlikte güzel zamanlar geçirsinler. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım. Binlerce yıldır bu topraklardayız, bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. İnsanlarımız, özellikle de gençlerimiz yurtdışı hayali kurmasınlar. Şartlar şuan için zor olabilir. Bu ülke, çok daha zor şartları da gördü. Hiçbir zaman karamsarlara düşmeyelim. Atatürk, silah arkadaşları ve atalarımızın çok zor şartlar altında verdikleri kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini hatırlayalım. O günün şartlarında bir çorba içecek paraları dahi olmadı ancak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediler. 2025'in daha mutlu, güzel ve barış içerisinde geçeceği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm Osmangazililere ve Bursalılara da mutlu yıllar diliyorum."