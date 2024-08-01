Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahallelerdeki sorunları ve ihtiyaçları en doğru şekilde tespit edip, çözümler üretmek için muhtar ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçedeki 136 mahallenin muhtarları ile 4 bölüm halinde bir araya gelmeyi planlıyor. Başkan Aydın bu kapsamda, ilk toplantıyı dağ yöresi ve civarındaki mahallelerde görev yapan muhtarlar ile yaptı. Değirmenpark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda muhtarlar, mahallerinde yapılmasını isteği hizmetleri yazılı olarak Başkan Aydın'a iletti. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Aydın, sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarının müjdesini verdi. Başkan Aydın, göreve geldiği günden bugüne kadar yaptıkları ve yapmayı planladıkları hizmetler konusunda da muhtarları bilgilendirdi.

"Bir şeyleri değiştirmek için aday olduk ve göreve geldik"

Seçimden önce ve sonrasında söyledikleri gibi mahallelerde yapılacak hizmetleri muhtarlar ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Aydın, "Bizler mahallelerimizdeki çalışmalarımızı, mahalle temsilciliği veya mahalle başkanlığı gibi siyaset temelli paralel bir yapılanma üzerinden değil, seçilmiş kişi olan muhtarlarımızla birlikte yürüteceğiz. Seçimle gelen, vatandaşın oyunu almış ve takdirini kazanmış bir kişi varsa çalışmaları da onlarla birlikte yürütmek gerekir. Bu düşünceyle mahallelerimize bir hizmet veya yatırım yapacaksak, bunu muhtarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen istek ve talep doğrultusunda yapacağız. Demokrasilerin temel görevi ve işlevi de böyle olmasını gerektirir. Bizler, bir şeyleri değiştireceğiz diye aday olduk ve görev geldik. Yaklaşık 4 aylık süreçte bunları yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Seçim sonrası günlerimizi hizmetlerle dolu dolu geçirdik"

Göreve gelmelerinin ardından geçen 4 aylık süreçte 411 bin ekmek dağıtımı yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bozulan yollarımızı 26 bin ton asfalt serimi yaparak yeniledik. 25 bin kişiye çorba dağıtımı yaptık. 6 bin 821 iş başvurusunun bin 147'si kurumlara yönlendirildi. 2 bin 200 metre yol açımı, 338 bin çiçek ekimi yapıldı. 14 parkın revizyonu yaparken, 3 tane yeni parkı da ilçemize kazandırdık. 10 parkın da ihalesini yaptık. Birkaç ay içerisinde 15 yeni park daha yapacağız. 23 ton kuru mama dağıtımı gerçekleştirdik. 47 kaçak binanın yıkımını yaptık. Deprem afet gibi durumlar için 203 yeni toplanma alanı oluşturduk. 4 bin ton atık topladık. 510 kişiye burs ve eğitim verdik. 14 bin 711 vatandaşımız, kütüphanelerimizden ve çalışma salonlarımızdan hizmet aldı. Kültürel etkinliklerimize 10 bin kişi katılım sağladı. Haluk Levent konseri ile 60 bin vatandaşımızı Osmangazi Meydanı'nda ağırladık. 16 bin metrekare kaldırım inşaatı yaptık. 112 haneye ikinci el eşya dağıttık. Göreve geldiğimizin kırk beşinci gününde Hamitler Mahallesi'nde inşa ettiğimiz kreşimizin temelini attık. Çirişhanespor Kulübü Lokali'nin inşaatına başladık. Yenibağlar mahallesinde kadınlarımıza özel olarak hizmet verecek olan jimnastik salonumuzda çalışmalar bitti. Önümüzdeki günlerde bu salonun açılışını yapacağız. Yeni dönemde ayrıca öğrenci yurdu, kütüphane, müze, kültür merkezi, konser ve gastronomi alanları gibi yatırımlarımız olacak."

"Gözle görülür en somut hizmetler Osmangazi'de"

6-7 kreşin protokolleri bitmek üzere. Eylül ayındaki meclis toplantısında kararlarını alarak, temellerini atacağız. 144 kişilik kız öğrenci yurdumuzun da protokolü bitmek üzere. İnşallah onun için de Eylül ayı meclis toplantısında karar alacağız. Merinos Tren İstasyonu'nda oluşturacağımız yeni bir kütüphaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 7 bin kitap koleksiyonuna sahip bir vatandaşımız ile görüştük. Bizlere kitap bağışı yapacak. Bunun yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yeni açılışlarımız olacak. Eylül ve Ekim aylarında dağ yamaçlarındaki mahallelerimizde bir takım faaliyetler gerçekleştireceğiz. İnşallah onların da yakında müjdesini vereceğiz. Seçimin ardından başkaları henüz yönetim kadrosunu oluşturamamışken, bizler temeller atıp, açılışlar gerçekleştirdik. CHP Genel Başkanımız Özgür Özel, 3 günlük Bursa ziyaretinde en somut çalışmaların Osmangazi'de yapıldığını gördü. Bizi bu konuda takdir etti."

Muradiye Mahallesi'nde yer alan eski ipek fabrikası 'Fabrika-i İpekhane Hümayun'u kamulaştırmak adına da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Aydın, "Mülk sahipleri ile anlaşma sağladık. Kamulaştırma işi yüzde 90 oranında bitti. Yürüteceğimiz çalışmalar neticesinde orasını tarih, kültür ve sanatın merkezi yapacağız. Bursa'ya gelen turistlerin konaklaması süresini arttıracak çok önemli bir hizmet olacak" diye konuştu.

Osmangazi Muhtarlar Dernek Başkanı Burhan Mandacı ve toplantıya katılan muhtarlar da mahallelerine yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetlerden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.