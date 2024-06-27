Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hastane randevusu alınan çocuğu ziyaret etti

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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından hastane randevusu alınan ve ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan 7 yaşındaki Muhammet Emin, hastaneden taburcu olur olmaz Başkan Aydın'ı ziyaret etti.

Başkan Aydın, seçim döneminde yaptığı mahalle ziyaretleri sırasında 7 yaşındaki Muhammet Emin ile tanıştı. Nefes alma konusunda sıkıntı yaşadığını ve yakın zamana randevu alamadığı için hastaneye gidemediğini anlatan Muhammet'in bir an önce muayene olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunan Başkan Aydın, küçük çocuk için hastaneden randevu aldı. Muayene sonucunda acil olarak ameliyat olması gerektiğine karar verilen Muhammet, başarılı geçen ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Tedavisi tamamlanan Muhammet, hastaneden taburcu olmasının ardından iyileşmesine olanak sağlayan Başkan Aydın'a ailesiyle ziyarette bulundu. Sağlığına kavuşması için verdiği desteklerden dolayı Aydın'a teşekkür eden küçük Muhammet, iyileşmiş olmanın mutluluğunu Aydın'a sarılarak yaşadı.

Muhammet Emin'i sağlığına kavuşmuş olarak karşısında görünce büyük mutluluk yaşayan Başkan Aydın, küçük çocuğa sağlıklı bir yaşam diledi. Başkan Aydın, Muhammet'in tedavi sürecinde kendilerine destek olan Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu'na ve CHP Bursa Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabiha Adalı'ya teşekkürlerini iletti.