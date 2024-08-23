Osmangazi Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Veriyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediye spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen toplantıda, ilçedeki amatör spor kulüplerinin temsilcileri yeni sezon öncesinde bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen toplantıda, kulüplerin sıkıntıları ve talepleri dinlenirken, yeni sezonda kulüplere imkanlar dahilinde destek olunacağının sözü verildi.

Sukaypark'ta düzenlenen toplantıya, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Zafer Akman, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar ile Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren 50 spor kulübünün başkanı ve yöneticileri katıldı.

"Sorunları çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Spor kulüplerinin taleplerini dinlemek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, "Burada her kulübün istek ve taleplerini dinleyerek notlarımızı alacağız ve imkanlarımız dahilinde her kulübümüzün sorunlarını çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Osmangazi Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Zafer Akman ise " Bursa'da en çok spor kulübünün olduğu ilçe Osmangazi. Sadece futbol branşında 57 kulübümüz var. Bu ayın sonunda maç takvimi başlayacak. Kulüplerimiz bunun heyecanını yaşıyor. Deplasmanlara araç tahsisleri bizim şah damarımız diyebiliriz. Bize bu hizmetleri sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.