Osmangazi Belediyesi Ekim Ayı Toplantısında Çiftçilere Destek Müjdesi

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Osmangazi'deki üreticileri desteklemek adına kurdukları Gazi Tarım Şirketi'ni birkaç hafta içerisinde aktif hale getireceklerinin müjdeleyen Başkan Aydın, Hamitler çöplüğünde bulunan atıkların ortadan kaldırılması işlemi sırasında enerjiye dönüştürülmesi adına da bir proje hazırladıklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ekim ayı olağan meclis toplantısında hem gündeme ve hem de hayata geçirecekleri hizmetlere dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına ilk olarak Osmangazili çiftçileri sevindirecek bir haber ile başlayan Başkan Aydın, "Gazi Tarım Şirketi'nin kuruluş işlemleri bitti. Prosedürler devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde aktif hale gelecek. Üzüm ve incirin yanı sıra kansere karşı antioksidan özelliğine sahip yaban mersininin üretimi ve ihracatı noktasında çiftçimize destek olmak istiyoruz. Gazi Tarım Şirketi üzerinden mazot, ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerini düşürerek, üreticimize destek sağlayacağız. Çiftçimizi birkaç tüccarın inisiyatifine ve insafına bırakmayacağız" dedi.

"900 bin nüfusa sahip Osmangazi'de 45 bin sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor"

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü çok güzel bir şekilde kutladıklarını, sahipsiz hayvanların da bir can taşıdığını yılın her günü hatırlamak gerektiğini dile getiren Başkan Aydın şöyle devam etti:

"144 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Türkiye'nin en modern ve en donanımlı hayvan barınağına sahibiz. Can dostların sağlığı ve bakımı için tüm imkanlar var. Hayvanları Koruma Kanunu, yapılan değişiklikten önce sokak hayvanlarının tedavisinin ve kısırlaştırılmasının yapılmasının ardından alındıkları noktaya bırakılmasını öngörüyordu. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında kanunda yapılan değişik ile birlikte, sokak hayvanlarının barınaklarda tutulmasına karar verildi. 900 bin nüfusa sahip Osmangazi'de 45 bin sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Biz, tüm barınak arazisi içerisine hayvanları dip dibe dahi koysak ancak 10 bin hayvan sığdırabiliyoruz. Ben tüm meclis üyelerimize birer hayvan sahiplenmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Türkiye'ye örnek bir davranış yapalım. Can dostlarımızın, barınak yerine bir ailenin yanında barınmalarını sağlamak lazım.

"Projemizi hayata geçirirsek çöplüğün yükünü azaltmış oluruz"

Hamitler Çöplüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde ve sorumluluğunda olan bir bölge. Yapılan sözleşme gereği çöplüğün 2023 yılında, yani seçimlerden önceki dönemde başka bir yere taşınmış olması gerekiyordu. Geçtiğimiz dönem taşıma işlemi yapılmadığı için konu bizlere kaldı. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi, akademik kuruldan oluşan bir ekiple birlikte çöplüğün doğru bir yere, doğru bir yöntem ile taşınması noktasında çalışma yürütüyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizim de çöplerin bertaraf edilirken enerji üretilmesi konusunda hazırladığımız bir projemiz var. Bu projemizi hayata geçirirsek çöplüğün yükünü azaltmış oluruz.

Çarbamba-Altıparmak bölgesinde yapılacak olan kentsel dönüşüm için Büyükşehir Belediyesi ve Akademik Odalar ile bir protokol imzaladık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden bir çözüm üretecek ve insanların mutlu bir şekilde yaşayacağı dönüşüm projesini hayata geçireceğiz. Zaten bütün paydaşların içinde olmasının sebebi de bu. Amacımız doğru bir kentsel dönüşüm yapmak.

"Dünyada kadın ve çocuk cinayetleri konusunda belki de en fazla gündeme gelen ülkelerden biriyiz"

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşında iki kızımız vahşice öldürüldü. İki yaşında bir çocuğumuz dile getirmek dahi istemediğim bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Dünyada kadın ve çocuk cinayetleri konusunda belki de en fazla gündeme gelen ülkelerden biriyiz. Sadece son haftaya dahi baktığımızda kadın ve çocuk katliamlarının durdurulması için İstanbul Sözleşmesi'nin tekrardan yürürlüğe girmesinin ne kadar elzem olduğunu çok net görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin en kısa sürede yeniden yürürlüğe girmesini temenni ediyoruz.

Yaşanan vahşet maalesef bir yıldır devam ediyor. İsrail, bütün dünyanın gözünün içine baka baka 40 binin üzerinde insanı katletti. Bu yetmedi şimdi de Lübnan'a saldırmaya başladı. Bu da yetmedi Şam'a saldırıyor. Bir kez daha İsrail'i kınıyoruz. Bu vahşetin durdurulması için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."