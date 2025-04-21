Osmangazi Belediyesi, "Kendi Hikayeni Kansersiz Yaz" Söyleşisi Düzenledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, "Kendi Hikayeni Kansersiz Yaz" Söyleşisi Düzenledi

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Osmangazi Belediyesi'nce düzenlenen “Kendi Hikayeni Kansersiz Yaz” söyleşisinde, uzmanlar kanser hastalığına yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini, hastalar tedavi sürecinde neler yaşadıklarını anlattı

21.04.2025 11:27  Güncelleme: 12:53
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nce düzenlenen "Kendi Hikayeni Kansersiz Yaz" söyleşisinde, uzmanlar kanser hastalığına yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini, hastalar tedavi sürecinde neler yaşadıklarını anlattı.

Osmangazi Belediyesi'nin Medicana Bursa Hastanesi ile ortaklaşa düzenlediği "Kendi Hikayeni Kansersiz Yaz" söyleşisine, Medicana Bursa Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dr. Sevcan Yaman, Onkoloji Survivor'ı Sevgi Uyumaz Türk ve Bursa Kanserle Savaş Derneği Sosyal Komite Başkanı Nermin Özkurt, konuşmacı olarak katıldı.

"Her gün 2 kilometre tempolu yürümek kansere yakalanma riskini azaltıyor"

Burada konuşan Onkoloji Uzmanı Dr. İbrahim Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şeker hastalarında, şeker hastası olmayanlara göre 4 ila 10 kat oranında onkolojik rahatsızlıklar görülüyor. Şeker hastası olmamaya çalışacağız. Şeker hastalarının kendilerine daha gazla dikkat etmesi gerekiyor. Kronik bir takım hastalıklar da kanseri tetikliyor. Örneğin hayatı boyunca safra kesesi taşı olanlar, tiroid kanserine yakalanmışlar. Haşimato Tiroidi olanların memeyle ilgili onkolojik rahatsızlıklara daha sık yakalandığı görülmüş. Önce sağlıklı olmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Her gün - 2 kilometrelik tempolu yürüyüş meme kanseri oranını yüzde 18, prostat ve kalınbağırsak kanserini ise yüzde 12, oranında azalttığının sonucuna varılmış. Ofiste çalışanların her 20 dakikada bir yerinden kalkıp hareket halinde olması onkolojik risklerinin azaltmasını sağlıyor."

"Erken uyumak kansere karşı koruyor"

Çok basit önlemlerle hastalığa yakalanmadan korunma yöntemine gidilmesi tavsiyesinde bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Erken tanı tedavide çok önemli; ama onkolojik rahatsızlığa yakalanmamak daha önemli. Yapılan araştırmada, ormanlık alanda yürümenin orada bulunan polenlerden dolayı bağışıklık sistemini arttırdığı ve ormanda yürüyenlerin onkolojik rahatsızlığa daha az yakalanıldığı tespit edilmiş. Hareket etmek onkolojik rahatsızlıkların azaltılması açısından en önemli faktörlerden bir tanesi. Yapılan bir başka araştırmada ise görme engelli kişilerin onkolojik rahatsızlıklara daha az yakalandığı görülmüş. Gece çalışanları ise onkolojik rahatsızlığa yakalanma oranı yüksek bulunuyor. Melatonin hormonunun kansere karşı koruyucu özelliği olduğu tespit ediliyor. Melatonin hormonunun en yüksek olduğu saatler 22: 00 ve 05: 00 saatleridir. Uyku vücudu dinlendiren en önemli faktörlerden biri ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sağlıklı olmak için mümkün olduğunca saat 23: 00'den önce uyumak gerekiyor. Su şişelerinin içinde bulunan bir takım maddeler erkeklerde prostat kadınlarda ise meme tümörünün oluşmasına sebep oluyor. Cam şişeleri tercih etmemiz gerekiyor. D vitamini seviyesi insan vücudunda 80 ve üzeri olması gerekiyor. Kan tahlillerinde mutlaka D vitamini seviyenize baktırın. Takviye olarak alınması gerekiyor. Ben meme kanseri olan her hastamı kontrol ediyorum ve maalesef D vitamini seviyesinin diplerde olduğunu görüyorum."

"Belediyelerin çalışmaları kanserden korunmada etkili oluyor"

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dr. Sevcan Yaman da "Çevre planlaması ve kentleşme kanseri koruyucu bir faktör şehirlerde ne kadar yeşil alan bırakılırsa, çevre ve hava kirliliği önlenirse o kadar kanserden uzaklaşılıyor. Egzersiz yapabileceğimiz parkların ve yeşil alanların oluşturulması, vatandaşları yürüyüşe teşvik ediyor. Belediyemizdeki çalışmaları ele aldığımızda, birçok müdürlük tarafından yapılan işlerin insanları kanserden korumada etkili olduğunu görüyoruz. En basitiyle yapılan denetimleri buna örnek gösterebiliriz. Belediyeler çok noktada kanser önleyici çalışma yapıyor. Bunu direk olarak görmüyoruz ama dolaylı olarak çok katkı sağlıyorlar. Kadınlarımıza kanserden korunma ve sağlıklı beslenme üzerine eğitimler veriyoruz. Kadınları, meme ve rahim ağzı kanserinden korunmaları için taramalara teşvik ediyoruz. Kanser tarama zamanı gelmiş kadınlarımızı taşınmasını bizim belediyemizin araçlarıyla sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğru hekime ulaşmak iyileşmeyi hızlandırıyor"

Onkoloji Survivor'ı Sevgi Uyumaz Türk de yaklaşık dört yıl önce meme kanserine yakalandığını belirterek, "Kitleyi fark ettik sonra kontrol için hastaneye gittim. Yapılan tetkiklerde iki göğsümde de kitle olduğu ortaya çıktı. İkisinin de huyu ayrı. Tedaviyi planlarken doğru hekime ulaşırsanız, iyileşmeniz de daha hızlı oluyor. Hekiminizle kurduğunuz güven ve doğru tedaviyi nasıl alabileceğiniz çok önemli. Tedavi sürecinde ailenizin ve çevrenizdeki insanların desteği de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Tedavi sürecinde moral ve motivasyon çok önemli"

Bursa Kanserle Savaş Derneği Sosyal Komite Başkanı Nermin Özkurt, "Hasta ve hasta yakınlarına bu yolda yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaretlerde bulunuyoruz. Hastane süreçlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Tedavi sürecinde en büyük destek moral ve motivasyon kısmı. Bu anlamda bir çok etkinlik ve çalışmalar yapıyoruz. Çocuk hastalarımız için psikoterapi ve oyun terapi anlamında destekler vermeye çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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