Osmanlı Sultanı Murad Hüdavendigar Kosova'da anıldı - Son Dakika
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Osmanlı Sultanı Murad Hüdavendigar Kosova'da anıldı

Osmanlı Sultanı 1. Murad Hüdavendigar, Kosova'da düzenlenen anma töreniyle 635. ölüm yılında anıldı. Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törene Türkiye, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'ten çok sayıda davetli katıldı. Tören öncesi, Osmangazi Belediye Başkanı ve protokol üyeleri, Sultan Murad'ın kabri başında dua etti. Anma töreni, Bursa'daki türbesinde de düzenlenecek.

07.07.2024 12:29  Güncelleme: 13:28
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(BURSA) - Osmanlı Sultanı Murad Hüdavendigar, 635'inci ölüm yılında Osmangazi Belediyesi tarafından Kosova'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit edilen tek padişahı olan Sultan 1. Murad için iç organlarının gömülü olduğu Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi'nce bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen anma törenine Kosova ve Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'ten çok sayıda davetli katıldı. Avrupa'nın kapılarını Türklere açan Murad Hüdavendigar'ı anma töreni öncesi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri, şehit padişahın kabri başında dua etti.

Sultan Murad için her yıl Kosova ve Bursa'daki türbeleri başında anma programları düzenlendiğini hatırlatan Başkan Aydın, şöyle konuştu:

"Geçmişini gerektiği gibi yad edemeyenler, geleceklerini istedikleri gibi inşa edemezler. Biz de hem geçmişimizi anmak, ecdadımıza gereken saygıyı göstermek adına Osmangazi Belediyesi olarak 19 yıldır bu etkinlikleri sürdürüyoruz. İnşallah, bundan sonra da daha geniş katılımlarla bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Farklı bölgelerden anma törenine katılan herkese çok teşekkür ediyorum."

Aydın, ilerleyen günlerde Sultan Murad Han'ın Bursa'nın Çekirge semtindeki türbesinde de bir anma programı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ı anma törenini geleneksel bir etkinlik haline getirmesinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Sultan Murad Hüdavendigar, böyle bir anmayı ve buluşmayı fazlasıyla hak eden, tarihte çok önemli bir dönüm noktası olan olayın kahramanıdır. Bursa'da kurulan Osmanlı Devleti'nin imparatorluğuna dönüşmesini sağlamıştır. Osmanlı'nın omurgasını oluşturan Balkanlar ve Rumeli için çok önemli olan Sultan Murad Han'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmanlı Sultanı Murad Hüdavendigar Kosova'da anıldı - Son Dakika

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