Osmangazi Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları

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Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle çocukların mutluluğuna ortak oldu. Osmangazi Meydanı'nda yapılan etkinlikler, geleneksel oyunlardan tiyatro gösterilerine kadar birçok aktiviteyi içeriyor. Ayrıca, huzurevi sakinleri ve çocukların birlikte oluşturduğu 'İki Nesil Bir Tuval' sergisi de büyük ilgi gördü.

20.04.2025 12:38  Güncelleme: 15:11
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenliyor. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katılarak çocukların mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Erkan Aydın, huzurevi sakinleri ile çocukların birlikte çizdikleri resimlerden oluşan "İki Nesil Bir Tuval" sergisinin de açılışını gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği ve 5 gün boyunca çocukların gönüllerince eğleneceği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı. Osmangazi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında düzenlenen, geleneksel çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler, dans gösterileri ve konserler ile çocuklar, keyifli bir 23 Nisan geçiriyor. Şenlik alanında eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çini atölyesinden geri dönüşüm kukla atölyesine, masal çizgi roman atölyesinden origami atölyesine kadar uzanan geniş bir yelpazede hem eğitici hem de öğretici faaliyetler de çocuklar için yer alıyor. Aynı zamanda OSMEK çadırı, satranç çadırı, oyun parkuru, atölye çalışma alanları ve sergiler ile de çocuklara gün boyunca güzel zaman geçirme fırsatı sunuluyor.

İki nesil bir tuvalde

Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan kutlamalarının merkezi olan Osmangazi Meydanı'nı gezerek çocuklar ile bir araya geldi. Aydın, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Kaplıkaya Huzur Evi Sakinleri ve Hüdavendigar Yetenek Evi resim sınıfı öğrencilerinin birlikte hazırladığı "İki Nesil Bir Tuval" adlı resim sergisinin de açılışını yaptı. Huzurevi sakinleri ve çocukların birlikte tasarladıkları, çizdikleri ve boyadıkları resimlerden oluşan sergi, Osmangazi Meydanı'nı dolduran her yaştan vatandaş tarafından beğenildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları etkinlikleri başlattıklarını belirten Aydın, "Osmangazi Meydanı'nda düzenlediğimiz 23 Nisan kutlamalarında çocuklarımızla birlikteyiz. Şu an üç nesilden insanlar burada 23 Nisan'ı kutluyor. Anneanneler, babaanneler, çocuklar ve torunlar, bugün şenlik alanını doldurdular. Osmangazi Meydanı'nda 5 gün boyunca çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm Bursalıları bu etkinliklere davet ediyorum. Bu hafta, çocukların haftası, ulusal egemenlik haftası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıldönümü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, ülkemize ve Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak" dedi.

Aydın, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirerek meydandaki şenlik alanını gezdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika

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