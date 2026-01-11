Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklerin Sağlığını Koruyan Proje - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklerin Sağlığını Koruyan Proje

11.01.2026 14:21  Güncelleme: 16:53
Osmangazi Belediyesi, hamile ve 0-12 aylık bebek sahibi ebeveynler için 'Osmangazi95' projesiyle erken çocukluk destek programı uygulayarak anne-bebek bağlarını güçlendiriyor. Proje kapsamında, gebeliğin yedinci ayından itibaren ev ziyaretleriyle rehberlik sağlanıyor ve annelere beslenme paketi hediye ediliyor.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, bebek gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Osmangazi95" projesiyle ilçedeki hamile ve 0–12 aylık bebek sahibi ebeveynlere yönelik geliştirilmiş bir erken çocukluk destek programı uygulayarak, anne ve anne adaylarına rehberlik etmeye devam ediyor.

Bebeğin gelişimini desteklemek, onunla kurulan iletişimi güçlendirmek, oyunla öğrenmeyi teşvik etmek ve anne-bebek bağını güçlendirmek için başlatılan "Osmangazi95" projesi hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, çocuk sahibi olma heyecanı yaşayan anne ve anne adaylarına gebeliğin yedinci ayından, bebek doğup 1 yaşına gelene kadar gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle her türlü desteği sağlıyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ev ziyaretlerinde ebeveynlere, bebekleriyle nasıl daha fazla konuşabilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve gelişimlerini nasıl takip edebilecekleri konularında rehberlik de sunuyor. Ayrıca yapılan ev ziyaretlerinde anne ve anne adaylarına gebe beslenme paketi hediye ediliyor.

"Annelere psikososyal destek sağlıyoruz"

Proje kapsamında Osmangazi'de yaşayan anne ve anne adaylarını ziyaret ettiklerini belirten Osmangazi95 Projesi Ev Ziyaretçisi Seda Nur Şahin, "Osmangazi95 projesi kapsamında 0–12 aylık bebek sahibi ebeveynlere yönelik ücretsiz erkek çocukluk destek programı hizmeti vermekteyiz. Bu program bebeklerin gelişimini desteklerken iletişimini güçlendiriyor. Ebeveynlere oyunla öğrenme fırsatı sunarken anne ve bek bağını güçlendiriyoruz. Annelere bebekleriyle konuşma, oyun oynama, gelişimini takip etme, anne sütü, sağlıklı beslenme ve bebek bakımıyla ilgili konularda rehberlik hizmeti veriyoruz. Ayrıca annelere psikososyal destek sağlıyoruz. Ziyarete gittiğimiz evlerde anne ve adaylarına gebe beslenme paketi desteği veriyoruz" diye konuştu.

"Osmangazi95" projesini çok yerinde bulduklarını ifade eden anne ve anne adayları, "Bu proje sayesinde hamilelik dönemimizde ve anne olduktan sonra çocuğumuzun daha sağlıklı olması için güzel bilgiler öğreniyoruz. Çok faydalı bir proje bu projeyi hayata geçirerek destekleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen ve bilimsel temelli bir erken çocuk destek programı olan projeye ilişkin vatandaşlar, 444 16 01 numarası üzerinden bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

