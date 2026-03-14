Osmangazi Belediyesi, Üniversite Gençlik Kulüp Başkanlarını Bir Araya Getirdi

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, üniversitelerin gençlik kulübü başkanlarını Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya getirdi. Buluşmada, gençlerin fikirleri ve projeleri üzerine sohbet edilirken, yerel yönetimlerin gençlere verdiği önem vurgulandı.

Osmangazi Belediyesi, üniversitelerin gençlik kulüpleri başkanlarını iftar programında buluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve Mudanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kesik'in de katıldığı program Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Gençlerin yerel yönetimlerle daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlayan buluşmada, gençlerin projeleri, fikirleri ve şehir için yapabilecekleri çalışmalar üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

"Şehrine değer katmak isteyen her bir arkadaşımıza sonuna kadar açık"

Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, gençlerin enerjisinin ve heyecanının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sizin enerjinizi ve heyecanınızı paylaşıyoruz" dedi. Gençlerle birlikte geleceği inşa edeceklerinin altını çizen Sakallı, "Ramazanın bu güzel akşamında sizlerle bir arada olmak, bizler için günün en güzel anı. Konseyimizin kapıları, bir projesi olan veya şehrine değer katmak isteyen her bir arkadaşımıza sonuna kadar açıktır. Bu güzel sofrada bizleri buluşturan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür eden Mudanya Üniversitesi adına Dilara Kahraman, Bursa Teknik Üniversitesi adına Sudenaz Sakallı ve Bursa Uludağ Üniversitesi adına Zeynep Sena Özsayan da buluşmanın, yerel yönetimlerin gençlerle kurduğu bağın ne kadar kıymetli olduğunun en büyük göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Gençler, kentten aldıkları enerjiyle geleceğin teknolojilerini üretme ve ülkeye değer katmak istediklerini de kaydetti.

Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Neslihan Aytekin de programa katılan herkese teşekkür etti.

İftar programının sonunda gençler, hem birbirleriyle hem de yerel yöneticilerle fikir alışverişinde bulundu.