Osmangazi Belediyesi'nin Kadın Ralli Pilotu Keskin, Deneyimlerini Aktardı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin Kadın Ralli Pilotu Keskin, Deneyimlerini Aktardı

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10.06.2025 14:38  Güncelleme: 15:28
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Osmangazi Belediyesi\'nin Kadın Ralli Pilotu Keskin, Deneyimlerini Aktardı
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Osmangazi Belediyesi’ni ralli pistlerinde temsil eden bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin söyleşi programına konuşmacı olarak katılarak, deneyimlerini aktardı.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'ni ralli pistlerinde temsil eden bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin söyleşi programına konuşmacı olarak katılarak, deneyimlerini aktardı.

Engelli bireylerin hayatın içinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları, kendilerini güvende hissetmeleri ve hayata sıkı sıkı tutunarak başarılı olmaları için Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Keskin, hayat ve başarı hikayesini anlattı.

Son olarak Yeşil Bursa Rallisi'ne katılan ve kategorisinde üçüncülük elde eden Keskin, şunları kaydetti:

"Hepimizin hikayesi farklı olsa da yaşadığımız zorluklar aynı"

"Osmangazi Belediyesi'nin destek verdiği bir sporcu olarak kendi evimizde yarışmak benim için çok önemliydi. Yeşil Bursa Rallisi çok ikonik bir yarış. Etaplar oldukça zorlayıcı. Bizim için çok kolay yarış olmadı. Sonucun iyi olması bizi mutlu etti. Bundan sonra toprak yarışlarımız başlıyor. Kapadokya rallisi olacak. Sezon tam gaz devam ediyor. Engelliler meclisinde bir konuşma yapmak benim için çok kıymetli. Türkiye'de 3 milyon 500 bine yakın engelli vatandaşımız var. Yaşam koşullarının bizim için daha iyi düzenlenmesi adına daha fazla sesimizin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada ben kendi hayat hikayemi anlattım. Toplantıya gelen engelli arkadaşlarımızla beraber neler yapabiliriz, belediyeler neler yapabilir, engellilere nasıl destekler verilebilir bunları konuştuk. Hepimizin hikayesi birbirinden farklı ama içimizde yaşadığımız zorluklar bence aynı. Engelli bireylere destek verildiğinde herkesin hikayesini bir başarı hikayesine çevirme şansı olabileceğini düşünüyorum. Her şeyin erişilebilir olması çok önemli. Ben hayatımda biraz şanslı olan bir noktada yer aldım. İki tane üniversite bitirdim Osmangazi Belediyesi'nde çalışıyorum. İlk işe atandığımda, belediyeye geldiğimde inanılmaz mutlu olmuştum. Her şey engellilere uygundu. Fakat herkes bu koşulları sağlayamıyor. İş hayatına girdiklerinde engellerle karşılaşıyorlar. Ben şuan engellilere yönelik yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama daha fazla insana ulaşarak bunları sürdürebilir hale getirmemiz lazım. Ben engellilerin toplumda bir değer olduğunu herkesin anlamasını istiyorum."

Hayatın birçok noktasında zorluklar ile karşılaşabildiklerini belirten Keskin, şunları söyledi:

"Umarım tüm kamu daireleri ve özel kurumlarda her şey daha erişilebilir hale gelir"

"Biz de herkes gibi yaşıyoruz. Bizler bir çok şeyi yapabiliriz; burada önemli olan bizim bir değer olarak görünmemiz. Bazen şöyle tabular oluşabiliyor, her hangi bir engelli birey bir şey yapmak istediğinde, bir çok şey onunla ilgili teferruat olarak görülebiliyor. Bu bakış açısı kalktığında engelli bireyler kendi hayatında çok güzel şeyler başarabilir diye düşünüyorum. Osmangazi Belediyesi'nin engellilere karşı çalışmalarını çok kıymetli buluyorum. Erkan Aydın başkanımızın engellilerle ilgili bir hassasiyetinin olduğunu düşünüyorum. Bana da yarışlarım için destek veriyor olması çok kıymetli. Ben bireysel bir sporcu olarak kendi hayalimin peşinden giriyorum. Hayalimin peşinden giderken de birçok engelliye umut olmuş oluyorum. Neden benim arkamdan başkaları da gelmesin diyorum ve bununla ilgi çok güzel geri dönüşler alıyorum. Başkanımız Erkan Aydın'ın bu farkındalığı oluşturmak adına verdiği desteği çok değerli buluyorum. Birçok yerde ve kurumlarda engelliler için her şey uygun değil. Ben, Osmangazi Belediyesi'nde çok büyük bir konforla çalışıyorum. Umarım tüm kamu daireleri ve özel kurumlarda her şey daha erişilebilir hale gelir."

"Toplantıları düzenlememizin amacı engelli bireylerin motivasyonunu arttırmak"

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın pilotu Keskin'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ise "Bizim burada toplanmamızın amacı engelli bireylerin motivasyonunu arttırmak. Engelli bireylere şans verildiği, önü açıldığı ve engeller konulmadığı zaman neler başarabileceğinin en büyük örneğidir Kübra Denizci Keskin. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak engelli bireylerin hayata daha aktif katılım sağlayabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Engelleri aşmak için engelli bireylerin hayatın içinde her alanda daha aktif olabilmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nin Kadın Ralli Pilotu Keskin, Deneyimlerini Aktardı - Son Dakika

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