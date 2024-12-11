Osmangazi Belediyespor Sporcularına Ödüller

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye şampiyonası ve uluslararası turnuvalarda Türkiye rekoru ile birincilik ve üçüncülük kazanan Osmangazi Belediyespor Atıcılık Havalı Silahlar ve Taekwondo branşı sporcularını makamında ağırladı.

Osmangazi Belediyespor sporcuları, Bursa'ya yeni şampiyonluklarla döndü. Şampiyon sporcular, kupa ve madalyalarıyla Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2024 yılında Sakarya ve Mersin'de düzenlediği Türkiye Şampiyonası'na katılan Osmangazi Belediyespor Atıcılık Havalı Silahlar Branşı Sporcusu Irmak Özkaranlık, katıldığı 4 şampiyonanın birinde 2'inci, üçünde 1'inci oldu.

Sporcular, Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye rekorunu kırdı. Osmangazi Belediyespor Atıcılık Havalı Silahlar Branşı Sporcusu Furkan Yılmaz da Sakarya'da düzenlenen grup yarışmalarında birincilik elde etti. Osmangazi Belediyespor Taekwondo Branşı Sporcusu Şevval Melek Kambur ise 56 ülkeden bin sporcunun katıldığı Avrupa'nın en büyük açık ve olimpiyatlara puan veren Bosna Hersek Open Turnuvası'nda üçüncü olmayı başardı. Avrupa'da derece yapan sporcu, hedefinin 2028 Los Angeles olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'ya büyük başarılarla dönen sporcuları, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ve antrenörleriyle birlikte makamında ağırlayıp tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.