Osmangazi'de 23 Nisan'a Özel Cahit Berkay Konseri

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen sanatçı Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile birlikte konser verdi.

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu Osmangazi Meydanı'na taşıyarak çocuklar için renkli etkinlik alanları oluşturdu. "Çocuklar Osmangazi Meydanı'nda" temasıyla başlayan ve üç gün sürecek kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Program kapsamında çocuklar, birbirinden eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Etkinliklerin ilk gününde sahne alan Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile birlikte konser verdi. Çocuklar, koronun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

"Gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum"

Osmangazi'de gençlerle aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı Cahit Berkay, "Güzel bir konser oldu, ben de oldukça heyecanlandım. Konsere yoğun bir katılım vardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok önemli ve anlamlı bir bayram. Gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve CHP İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu Şefi Nergis Dinç Yavuz ile sanatçı Cahit Berkay'a günün anısına teşekkür hediyesi takdim etti.

Atölye ve sahne etkinlikleri, 24 ve 25 Nisan günlerinde de devam edecek.