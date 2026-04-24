Osmangazi'de 23 Nisan'a Özel Cahit Berkay Konseri - Son Dakika
Osmangazi'de 23 Nisan'a Özel Cahit Berkay Konseri

24.04.2026 11:12  Güncelleme: 11:39
Osmangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa’ya gelen sanatçı Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile birlikte konser verdi.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen sanatçı Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile birlikte konser verdi.

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu Osmangazi Meydanı'na taşıyarak çocuklar için renkli etkinlik alanları oluşturdu. "Çocuklar Osmangazi Meydanı'nda" temasıyla başlayan ve üç gün sürecek kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Program kapsamında çocuklar, birbirinden eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Etkinliklerin ilk gününde sahne alan Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden Cahit Berkay, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu ile birlikte konser verdi. Çocuklar, koronun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

"Gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum"

Osmangazi'de gençlerle aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı Cahit Berkay, "Güzel bir konser oldu, ben de oldukça heyecanlandım. Konsere yoğun bir katılım vardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok önemli ve anlamlı bir bayram. Gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve CHP İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu Şefi Nergis Dinç Yavuz ile sanatçı Cahit Berkay'a günün anısına teşekkür hediyesi takdim etti.

Atölye ve sahne etkinlikleri, 24 ve 25 Nisan günlerinde de devam edecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de 23 Nisan'a Özel Cahit Berkay Konseri - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
SON DAKİKA: Osmangazi'de 23 Nisan'a Özel Cahit Berkay Konseri - Son Dakika
