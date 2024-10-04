Osmangazi'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Osmangazi'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

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Osmangazi Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Öğrenciler, can dostlarıyla vakit geçirmenin yanı sıra barınakta kalan hayvanlara yardım etmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

04.10.2024 17:33  Güncelleme: 18:14
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolasıyla kutlama etkinliği düzenledi. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte renkli kıyafetler giydirilen can dostlar, minik misafirler ile bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler ile kutladı.  Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe,  Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Barınakta yer alan kedi, köpek ve keçiler, kendileri için özel olarak dikilmiş birbirinden renkli kıyafetler giydirilerek, minik ziyaretçilerini karşıladı. Can dostlar ile vakit geçirme imkanı bulan öğrenciler, barınakta kalan kedi ve köpeklerin kulübelerini boyadı.

"Güzel bir Bursa, Türkiye ve dünya olsun diye mücadele edeceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayvanları ve doğayı koruma çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Sadakat ve sevgileriyle insanlar var olduğundan beri birlikte yaşadığımız bu can dostlarımızı sadece 4 Ekim'de değil, yılın her günü düşünmemiz ve onların da bir can taşıdığını unutmamız gerekiyor. Çocuklarımızı bu düşünceyle büyütmemiz gerekiyor. Belediyemizin tesisi olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en modern hayvan barınaklarından bir tanesi. Avrupa'dan ödüllü bir tesis. Burada, 60 personel ile can dostlara hizmet vermekteyiz. Tesisimiz 900 hayvan kapasitesine sahip. Kediler için özel villalar dahi var. Can dostlarımıza, Bursa ve Osmangazi'de güzel bir gelecek kuralım. Onları sahiplenelim. Her canlı gibi onlar da bir aileye sahip olduklarında mutlu oluyorlar. Çocuklarımızın hayvanları, doğayı ve yeşili sevip korumaları geleceğimiz için çok önemli. Güzel bir Bursa, Türkiye ve dünya olsun diye mücadele edeceğiz."

Başkan Aydın, programın sonunda etkinliğe katılan öğrencilere 'Hayvan Dostu Sertifikası' takdim etti.

Osmangazi\'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Son Dakika

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