Osmangazi'de Çocuklar Sömestir Tatilini Renkli Etkinliklerle Değerlendiriyor

25.01.2026 13:33  Güncelleme: 16:13
Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi ile minik sanatçılara hayal güçlerini geliştirme fırsatı sunuyor. Atölye, çocukların karakter tasarlama ve hikaye yazma gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların sömestir tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici şekilde geçirmesi için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde renkli etkinlikler düzenliyor. Tatil boyunca devam eden Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi, miniklerin hayal dünyasını zenginleştirirken sanata olan ilgilerini de pekiştiriyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen Çocuk Kitabı Çizim Atölyesi, renkli görüntülere sahne oldu. Atölye boyunca minik sanatçılar, hayal güçlerini kalem ve boyalarla buluştururken kendi masal dünyalarını kağıda aktardı.

Çalışmalar kapsamında çocukların karakter tasarlamayı, sahne kurgulamayı ve bir kitabın görsel dilini oluşturmayı öğrendiğini söyleyen kurs eğitmeni Kerem Taydaş, "Dört hafta boyunca sürecek bu atölyede çocuklar, kendi yazdıkları hikayeleri yine kendi çizimleriyle birleştirerek gerçek bir kitap haline getirme fırsatı bulacaklar. Şu anda bu etkinliği iki seans halinde yürütüyoruz. Cumartesi günleri saat 11.00'de, pazar günleri ise saat 14.00'te atölyemiz devam ediyor. Çocukların hem üretip hem de çok keyifli vakit geçirdiğini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu güzel etkinliğin hayata geçmesinde emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar ise atölyede oldukça keyifli zaman geçirdiklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

