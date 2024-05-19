Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Emre Kaya ve Beyza Bakırcı coşturdu - Son Dakika
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Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Emre Kaya ve Beyza Bakırcı coşturdu

Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni\'nde Emre Kaya ve Beyza Bakırcı coşturdu

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Emre Kaya ve Beyza Bakırcı'nın konserleri gençleri coşturdu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gençlerin bayramını kutladı ve Emre Kaya'ya teşekkür etti.

19.05.2024 18:42  Güncelleme: 19:53
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Kaya ve pop müziğin yeni nesil seslerinden Beyza Bakırcı, şarkılarıyla gençleri coşturdu.

Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni" devam ediyor.

Etkinliklerin ikinci gününde, sanatçı Emre Kaya konser verdi. Gün boyunca Osmangazi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında, spor turnuvaları, canlı langırt, rodeo parkuru ve DJ müzik yayını gibi eğlence dolu etkinliklerle bayramlarının tadını çıkaran gençler, Emre Kaya ve Beyza Bakırcı konserleri ile bayram coşkusunu ikiye katladı.

Gençlerin 'Büyük Başkan' tezahüratı eşliğinde sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gençlerin bayramını kutladı. Gençlerin, ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Aydın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ümidim gençliktedir' diyerek, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. İyi ki gençlerimiz var. Bizleri yalnız bırakmayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Bizlere muhteşem bir gece yaşatan Emre Kaya'ya ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde Emre Kaya ve Beyza Bakırcı coşturdu - Son Dakika

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