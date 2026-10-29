Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İzmir yönünde bant aktarıldı - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İzmir yönünde bant aktarıldı

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Karayolları bültenine göre Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarıldı, trafik karşı yönden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara ve Ankara-Konya yollarındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve işaretlere uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda bulunan Osmangazi Köprüsü'nde "29 Ekim Osman Gazi Cumhuriyet Koşusu" kapsamında İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak trafik akışı karşı yönden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çankırı- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişi kesimi 31-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometrelerinde sol şeritte devam eden çalışmalar nedeniyle trafik sağ şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA
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