Osmangazi Belediyesi Ev Sahipliğinde Bursa İçin Ortak Akıl Buluşması

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ortak çalışma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen buluşmada, kentin geleceğine yönelik projeler, sorun alanları, çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Başkan Aydın, Başkan Vekili Şahin Biba ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayarak, kentin geleceğine yönelik projeler ve çözüm önerilerinin ele alındığı kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda tarihi miras projelerinden dijital dönüşüm çalışmalarına, afet hazırlığından ulaşım ve kentsel dönüşüme kadar birçok başlıkta çalışma alanları değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve ortak akıl vurgusu öne çıktı.

İlk olarak başkanlık makamındaki görüşmede kent yönetiminde kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken ardından Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda "Bursa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, Erkan Aydın ve Şahin Biba'nın yanı sıra başkan yardımcıları, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi birim müdürleri de katıldı.

AYDIN'DAN PROJELERE İLİŞKİN DETAYLI SUNUM

Toplantıda Aydın, belediyenin vizyon projelerini içeren kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda mevcut çalışmaların yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülebilecek projeler ve bu projelere ilişkin beklentiler de detaylı bir şekilde aktarıldı. Aydın katılımcılara yönelik olarak; tarihi İpek Yolu aksının canlandırılması, Romangal İpek Fabrikası'nın dönüşümü, Hisar Arkeopark projesi, Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi, UNESCO Kültürel Temizlik Ekibi, "Sokaklar Dönüşüyor" projesi ve CIVITAS: İkiz Şehir Programı'na yönelik detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

"Akıllı Şehircilik ve Dijital Dönüşüm Projeleri" başlığı altında ise Aydın; "Şehrin Gözleri" projesi, e-imar ve e-ruhsat sistemi, coğrafi bilgi sistemi, dijital kiosklar, DİJİDERS ders paneli, mobil Osmangazi uygulaması ve yapay zeka destekli çağrı merkezine değindi."

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLER 12 BAŞLIKTA TOPLANDI

Aydın, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışma alanlarına ilişkin değerlendirmelere ayrı bir başlık açtı. Aydın, "Bursa olası bir afete ne kadar hazır" sorusunu merkeze alan değerlendirmesinde, afet yönetimi ve kriz koordinasyonunun önemine dikkati çekti.

Bunun yanında Aydın; ulaşım, kaçak yapılaşma, imar planları, kentsel dönüşüm ve planlama süreçleri, kent çöplüğü, çevre düzeni planı, kent bilgi sistemi, itfaiye raporları, dere temizliği, katı atık bedelleri ve ARUDEP yazılım programı gibi toplam 12 ana başlık altında çözüm önerilerini ve taleplerini paylaştı.

Kent yönetiminde ortak veri tabanı oluşturulmasının önemine dikkati çeken Aydın, özellikle planlama süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"BİR AN ÖNCE EYLEM PLANI OLUŞTURMAMIZ LAZIM"

Sunumun ardından açıklamalarda bulunan Biba ise ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaptı. Bursa'nın merkez ilçesi olan Osmangazi'nin kent açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Biba, "Son 40 yılda artık kontrolsüz göç nedeniyle ilk yerleşimin başladığı ilçelerden biri de Osmangazi ve Yıldırım. Bugün 886 bin nüfusu olan bir ilçede neredeyse 500 bini riskli yapılarda kaldığı bir ilçeden bahsediyoruz ve aksiyon alınması gereken bir ilçeden bahsediyoruz. Biz bu konuda hem büyükşehir hem ilçe belediyelerimiz olarak tam bir ekip olarak bu manada çalışmamız gerekiyor ve hepimizin üstüne yerine düşen ne varsa yerine getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili aksiyon alacağız kıymetli başkanım, bununla ilgili güçlü bir ekip kuracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Aydın ile Biba karşılıklı hediye takdiminde bulundu.