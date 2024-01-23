Osmaniye\'de 14 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

OSMANİYE'de, polis ekiplerinin durdurduğu minibüste, Suriyeli 14 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü İmed El M. ile göçmen kaçakçılığını organize eden Abdulaziz El C. ve Ali H. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'?ndaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Uygulama sırasında, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve kimlik belgeleri olmayan Suriye uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, araç sürücüsü İmed El M. ile göçmen kaçakçılığını organize eden Abdulaziz El C. ve Ali H.?yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konularak yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki idari işlemlerinin ardından Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan sınır dışı edildi. (DHA)