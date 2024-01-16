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Osmaniye'de Öğrenciler Tarafından Çevre Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Öğrenciler Tarafından Çevre Temizliği Yapıldı

Osmaniye Belediyesi ve Atatürk Anadolu Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğrenciler tarafından Karaçay Vadisi'nde çevre temizliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, Osmaniye şivesiyle yazılmış dövizlerle çevre temizliğine dikkat çekerek farkındalık oluşturdu. Etkinlik sonucunda yaklaşık 650 kilo cam, plastik, metal ve kağıt atığı toplandı ve geri dönüşüm tesisine gönderildi.

16.01.2024 - 16:35,
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OSMANİYE'de öğrenciler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Osmaniye Belediyesi ve Atatürk Anadolu Lisesi arasında sıfır atık, sıfır karbon, çevre temizliği, çevre ve sosyal konularda imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Karaçay Vadisi sınırları içerisinde çevre temizliği yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda 'Toplum Hizmeti' çerçevesinde gerçekleştirilen çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, ellerinde Osmaniye şivesi ile 'Gurban olduğum yere çöp atma', 'Cıncık gibi Osmaniye' ve 'Temiz olalım taman' yazılı dövizlerle çevre temizliğine dikkat çektiler. Çevre temizliğinde etkinliği sonunda öğrenciler yaklaşık 650 kilo cam, plastik, metal ve kağıt atığı toplandı. Temiz bir dünya mesajının da verildiği etkinlikte toplanılan atıklar tekrardan geri dönüşüme kazandırılmak üzere belediye ekiplerince geri dönüşüm tesisine gönderildi. (DHA)

Osmaniye\'de Öğrenciler Tarafından Çevre Temizliği Yapıldı
Kaynak: DHA
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