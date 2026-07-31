Osmaniye'de Orman Yangını - Son Dakika
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Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye\'de Orman Yangını
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Osmaniye'de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

OSMANİYE'de çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 2 uçak, 6 helikopter ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Merkez ilçeye bağlı kırsal Yarpuz Mahallesi Türkü mevkisinde çalılık alanda, saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 6 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Orman Yangını - Son Dakika

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