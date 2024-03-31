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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:02  Güncelleme: 21:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 224
Açılan Sandık Oranı : % 45,53
Kullanılan Oy : 51.296
Geçerli Oy : 49.176
Katılım Oranı : % 68,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 39,9319.635
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,5812.088
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 22,9111.267
DİĞER% 4,962.438
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,631.292
DPHAYDAR AKTÜRK% 1,5736
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 1,48729
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,59291
SAADETAHMET KILIÇ% 0,59291
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,1887
BTPALPARSLAN KAYA% 0,1471
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,1364
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,0735
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,0735
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,0627
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,0420
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,0420
DSPARİF YİĞİT% 0,0419
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,0211
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,029
TKPMURAT KÖKEN% 0,017
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,014
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 83,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 51,922.503
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 43,682.106
DİĞER% 1,8388
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 1,4771
CHPEMRAH YILMAZ% 0,6230
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,2311
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,136
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,063
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,042
BTPRABİA KOCA% 0,021
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 60,66
Katılım Oranı : % 80,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 30,365.795
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,375.415
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 26,425.044
MHPMEHMET FATİH MART% 10,371.980
DİĞER% 3,6688
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 0,65124
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1427
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,048
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,023
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,023
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,012
BTPUĞUR ŞANAL% 01
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 7,51
Katılım Oranı : % 73,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 47,381.802
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 22,8867
MHPÖMER TARHAN% 18,99722
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,34127
DİĞER% 2,2987
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 2,1381
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 0,9737
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,5822
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,5521
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,2610
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,249
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,187
SAADETALİ ŞAHİN% 0,135
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,083
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,052
DSPMEHMET KURT% 0,031
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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