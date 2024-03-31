OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|224
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,53
|Kullanılan Oy
|:
|51.296
|Geçerli Oy
|:
|49.176
|Katılım Oranı
|:
|% 68,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 39,93
|19.635
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 24,58
|12.088
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 22,91
|11.267
|DİĞER
|% 4,96
|2.438
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,63
|1.292
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 1,5
|736
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 1,48
|729
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,59
|291
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 0,59
|291
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,18
|87
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,14
|71
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,13
|64
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,07
|35
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,07
|35
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,06
|27
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,04
|20
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,04
|20
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,04
|19
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,02
|11
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,02
|9
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,01
|7
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,92
|2.503
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 43,68
|2.106
|DİĞER
|% 1,83
|88
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 1,47
|71
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 0,62
|30
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,23
|11
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,13
|6
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,06
|3
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,04
|2
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,66
|Katılım Oranı
|:
|% 80,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 30,36
|5.795
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,37
|5.415
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 26,42
|5.044
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,37
|1.980
|DİĞER
|% 3,6
|688
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 0,65
|124
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,14
|27
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,04
|8
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,02
|3
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,02
|3
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,01
|2
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,51
|Katılım Oranı
|:
|% 73,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 47,38
|1.802
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 22,8
|867
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 18,99
|722
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,34
|127
|DİĞER
|% 2,29
|87
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 2,13
|81
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 0,97
|37
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,58
|22
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,55
|21
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,26
|10
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,24
|9
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,18
|7
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,13
|5
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,08
|3
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,05
|2
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
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Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 22.10 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 62.42, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 63.45'i açıldı.
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