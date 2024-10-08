Osmanlı Eserlerinin Korunması Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmanlı Eserlerinin Korunması Gerekiyor

Osmanlı Eserlerinin Korunması Gerekiyor

Yunanistan'daki Osmanlı eserlerinin yok olma tehlikesi ve koruma çağrısı gündemde.

08.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya Türkleri, Yunanistan'ın tarihine damgasını vurmuş ve ülkede hala birçok şehirde görülebilen Osmanlı izlerini yaşatmaya çalışıyor.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Yunanistan'daki Osmanlı eserlerinin korunmasının önemine ve bu eserlerin zaman içinde nasıl kullanıldığına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trampa, Osmanlı döneminde inşa edilen yapılara ilişkin "Osmanlı, şehirlerin ruhuna hitap eden eserler inşa etmişti. Cami, medrese, çeşme, kervansaray gibi yapılar yalnızca birer bina değildi. Aynı zamanda o şehrin sosyal ve manevi yapısını güçlendiren simgelerdi." dedi.

Bu eserlerin Osmanlı'nın şehirleşme felsefesiyle şehrin silüetini oluşturduğunu belirten Trampa, bu yapıların Osmanlı sonrası dönemde amacına uygun kullanılmadığını ve Yunan hükümetinin zamanla bunları yıktığını veya farklı amaçlarla kullandığını ifade etti.

Trampa, "Yunanistan'da bazı Osmanlı camileri bar, kafe, müze ya da sergi salonuna çevrildi, hatta bazıları kiliseye dönüştürüldü. Bu durum, Osmanlı izlerini silme çabası olarak yorumlanabilir." diye konuştu.

Trampa, Yunan yönetiminin bu tür değişiklikleri yaparak Osmanlı dönemini ve Türk izlerini unutturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Osmanlı'nın fethettiği topraklarda önceki dönemlerden kalan eserlere zarar vermediğini hatırlatan Trampa, şöyle devam etti:

"Osmanlı, fethettiği yerlerde kendisinden önceki medeniyetlerin mirasına saygı gösterdi. Bizans'tan kalma kiliseleri restore edip Hristiyanların kullanımına sundu, aynısını Yahudi havraları için de yaptı. Oysa bugün Yunanistan'da Osmanlı'dan kalan camiler ve diğer eserler ya yok ediliyor ya da amacı dışında kullanılıyor."

Trampa, Yunanistan'daki Osmanlı eserlerinin korunması ve kullanımına ilişkin uygulamaların, yalnızca geçmişte değil bugün de karşılıklı ilişkilere zarar verdiğini vurguladı.

Türkiye'de Hristiyan eserlerinin korunup restore edildiğine dikkati çeken Trampa, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan eski bir kilisenin onarıldığını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'un burada ayin düzenlediğini anımsattı.

"Biz de aynı şeyi istiyoruz. Sakız Adası'ndaki camiler neden ibadete açılmıyor?" ifadesini kullanan Trampa, bu konunun mütekabiliyet ilkesine uygun bir şekilde ele alınması gerektiğini ve Yunanistan'ın Osmanlı eserlerine daha fazla saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle Batı Trakya'daki Osmanlı eserlerinin de benzer bir kaderi paylaştığına işaret eden Trampa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum bölgede huzursuzluk yaratıyor. Batı Trakya Camiler ve Din Görevleri Derneği olarak, zaman zaman Osmanlı döneminden kalma camilerde ibadet etmek, mevlit programları düzenlemek gibi taleplerimiz oldu ancak bugüne kadar olumlu bir sonuç alamadık."

Trampa, Yunan hükümetince Osmanlı eserlerinin "Türk eseri" olarak değil de "Müslüman eseri" olarak adlandırılmasının bilinçli bir çaba olduğunu, bu şekilde Osmanlı'nın ve Türklerin bölgedeki izlerinin silinmeye çalışıldığını söyledi.

Yenilenen saat kulesinde Osmanlı dokusundan eser kalmadı

Osmanlı eserlerini yaşatmaya çalışan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Mehmet de 4 yıl önce "Gümülcine ve Civarındaki Osmanlı Türk Eserleri" adlı bir kitap hazırladığını anlattı.

Bu kitapla hem gençlere hem de bölgeyi tanımak isteyen turistlere Osmanlı mirasını tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Mehmet, şunları kaydetti:

"Kitabımızda, Gümülcine'nin sembolü haline gelmiş Gümülcine Saat Kulesi de yer alıyor. Saat Kulesi, 21 Ekim 1884'te Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilmeye başlanmış ve 1885 yılında tamamlanmıştır. Yeni caminin yanında bulunan bu eser, Gümülcine'nin merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda, Rusçuklu Vezir Hasan Paşa'nın eşi Fatma Hanım'ın türbesi de Saat Kulesi'nin hemen yanında bulunuyor. Saat Kulesi şehrin sembolü haline gelmiştir.

Yalnızca Gümülcine'de değil, İskeçe'de de bir saat kulesi bulunuyor. Bu saat kulesi de kentin merkezinde. 1859 yılında İskeçeli Hacı Emin Ağa tarafından yaptırılan saat kulesi, 1938 yılında yenilendi ancak orijinal Osmanlı dokusundan eser kalmadı. 1972'de Albaylar Cuntası döneminde İskeçe Saat Kulesi'nin yıkılmasına karar verildi. Ancak Batı Trakya Türklerinin direnişi sayesinde kule ayakta kalmayı başardı."

Batı Trakya'daki Osmanlı anıtları ve yapılarının korunmasının önemini vurgulayan Mehmet, bunları genç nesillere tanıtmanın büyük bir görev olduğuna işaret etti.

Mehmet, "Bu eserler, sadece kültürel miras değil, aynı zamanda dünya mirasıdır ve sahip çıkılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce dernek tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen tarih söyleşilerinde de Osmanlı Türk eserlerinin tanıtıldığını belirten Mehmet, bölgeye olan aidiyetin bu yapılarla kuvvetlendirileceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Batı Trakya, Yunanistan, Edebiyat, Politika, Osmanlı, Güncel, Kültür, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı Eserlerinin Korunması Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Eserlerinin Korunması Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.