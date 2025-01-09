ÖSYM Başkanı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

ÖSYM Başkanı, AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf yarışmasında ödül seçimlerini yaptı.

09.01.2025 12:46
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ersoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih eden Ersoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde de Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını seçen Ersoy, "İsrail zulmünün geldiği nokta. Savaşta çocuklar, kadınlar masum olması gerekirken katil İsrail gördüğünüz gibi çocuk, kadın ve yaşlı demeden zulmüne devam ediyor. Bu zulmün dünyaya haykırılması ve belirtilmesi anlamında bu fotoğrafı seçmek istiyorum." dedi.

Ersoy, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oylayarak, "Özgür Ayasofya, özgür Şam Emevi Camisi, inşallah özgür Kudüs duasıyla bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

"Dünyadaki çeşitli sorunlara yerinde ve çok nitelikli bildirimlerde bulunuluyor"

AA'yı ve tüm çalışanlarını tebrik eden Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temas edilen konulara baktığımız zaman geçen sene 6 Şubat depremleri ve Gazze konusu, bu sene 'Özgür Suriye'yi ana temaya almak üzere dünyadaki çeşitli sorunlara yerinde ve çok nitelikli bildirimlerde bulunuluyor. Dünyada yaşanılan türlü türlü sorunların ve günlük hayatta karşılaştığımız problemlerin, aktivitelerin ve haberlerin Anadolu Ajansı aracılığıyla tüm dünyaya bu şekilde kaliteli, nitelikli fotoğraflarla duyurulması gerçekten çok güzel bir çalışma. Gazze'de, Suriye'de, dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir zulüm varsa orada Anadolu Ajansı var, o bölgenin sesini duyuruyor. Bu çalışmalardan dolayı görev alan tüm arkadaşımızı kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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