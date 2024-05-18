ÖSYM, Taşkent\'te Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı düzenledi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yapıldı.

Özbekistan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Taşkent Türk Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen 100'den fazla öğrenci katıldı.

Özbekistan ve bölgedeki ülkelerden gelen, sınava büyük ilgi gösteren öğrenciler, 80 soruyu cevaplamak amacıyla ter döktü.

Sınav için Taşkent'te bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav öncesinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Ersoy, bu sınavların Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrenciler için büyük imkan sağladığını kaydederek, öğrencilere başarı diledi.

"Hedefimiz, 2030'da 1 milyon uluslararası öğrenciyi Türkiye'de barındırmak"

Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilkini Taşkent Türk Okulunda gerçekleştirdiklerini ve 124 öğrencinin girdiğini söyledi.

Bu sınavın aynı zamanda Türkiye'de 17, 33 ülkede 43 olmak üzere toplam 60 sınav merkezinde gerçekleştirildiğini kaydeden Ersoy, 23 bin 999 adayın katıldığı sınavın Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca ve Arapça yapıldığını dile getirdi.

Ersoy, 40 sayısal yetenek ve 40 temel matematik sorusundan oluşan sınavın sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

Türkiye ve dünyada yurt dışı öğrenci kabul sınavlarının sadece ÖSYM tarafından kasım ve mayısta olmak üzere yılda iki defa yapıldığını kaydeden Ersoy, sınavın amacının yurt dışından uluslararası öğrenci kabulünü sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de 340 bin civarında uluslararası öğrencinin eğitim aldığını, dünya genelinde ise 7-8 milyon uluslararası öğrencinin bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyonla beraber hedefimiz, 2030 yılında 1 milyon uluslararası öğrenciyi Türkiye'de barındırmak ve onlara eğitim-öğretim hizmeti vermektir." dedi.

Ersoy, bu sınavların öncelikle Türk devletleri, Balkanlar ve Afrika'da da akredite olmasını istediklerini ve nihai hedeflerinin ileride bu ülkelerde elektronik ortamda yapılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.