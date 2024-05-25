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Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası, başladı.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen turnuva, 25 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile davetliler katıldı.

Turnuvanın açılış hamlesini, Kırcalı ile Ayvat yaptı.

Ayrıca Kırcalı, Ayvat ve İkiz, turnuvaya katılan oyuncularla gösteri maçı gerçekleştirdi.

Kırcalı, tüm katılımcıları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenleri de kutladı.

Ayvat ise festival kapsamında düzenlenen turnuvaya gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

İkiz de katılımcılara başarılar diledi.

Turnuva, yarın sona erecek.