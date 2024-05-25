Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası Başladı

Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası Başladı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası, Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Turnuvanın açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile davetliler katıldı. Turnuvanın açılış hamlesini, Kırcalı ile Ayvat yaptı. Ayrıca Kırcalı, Ayvat ve İkiz, turnuvaya katılan oyuncularla gösteri maçı gerçekleştirdi. Turnuva yarın sona erecek.

25.05.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası, başladı.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen turnuva, 25 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılışına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile davetliler katıldı.

Turnuvanın açılış hamlesini, Kırcalı ile Ayvat yaptı.

Ayrıca Kırcalı, Ayvat ve İkiz, turnuvaya katılan oyuncularla gösteri maçı gerçekleştirdi.

Kırcalı, tüm katılımcıları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenleri de kutladı.

Ayvat ise festival kapsamında düzenlenen turnuvaya gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

İkiz de katılımcılara başarılar diledi.

Turnuva, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Orhan Kırcalı, Milletvekili, Murat İkiz, AK Parti, Gençlik, Samsun, Termal, Havza, Spor, Festival, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:41:39. #1.13#
SON DAKİKA: Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement