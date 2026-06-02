Otel Önünde Cinayet: Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

ANTALYA'da otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle kendisini uyaran güvenlik görevlisi Tahsin Göker'i (26) çıkan kavgada öldüren Eyyüp Taşan (21) ile yanındaki Halil S.'nin ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 9 Kasım 2025'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil S.'yi kalkmaları yönünde uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyyüp Taşan, Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyyüp Taşan ile Halil S. kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Tahsin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, Eyyüp Taşan ile Halil S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyyüp Taşan tutuklanırken, Halil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Tahsin Göker ile iş arkadaşı Talat Kağan Başak'ın, otel önünde alkol alan Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil S. ile kavga ettiği, Eyyüp Taşan'ın Göker'i bıçakladığı, ardından Taşan ile Halil S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin 2 sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; maktulün aldığı bıçak darbesinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Bilgi sahibi olduğu değerlendirilen otelin resepsiyon çalışanı Hakan K., otelin ön kısmında iki alkollü şahsın konuştuklarını, otelde bulunanların bu durumdan rahatsız olduğunu söyleyerek gitmelerini istediğini, şüphelilerin 'Alkolümüzü içip kalkacağız' demelerine rağmen aynı yerde ses yapmaya devam ettiklerini, otelde güvenlik olarak çalışan Tahsin Göker ve Talat Kağan Başak'a haber verdiğini, aralarında kavga çıktığını, kameradan ve seslerin gelmesi ile olayı fark ettiğini kaydetti.

MAKTUL, ARKADAŞINI KORUMAK İSTEMİŞ

Maktul Göker'in yanında bulunan güvenlik görevlisi Talat Kağan Başak ise olay günü Tahsin Göker ile şüphelilerin yanına giderek 'Arkadaşlar sizi daha önce uyardım, 50 metre aşağı gidip orada sabaha kadar için, müşteriler rahatsız oluyor' dediğini, bir şüphelinin 'Tamam gözüm' dediğini, bunun üzerine 'Ben sizin akranınız değilim, güzellikle uyarıyorum, ne yapmak istiyorsunuz' dedikten sonra şüphelilerin üzerlerine yürüdüğünü, kendisini korumak için şüphelilerden birinin kafasını ittirdiğini, aralarında arbede çıktığını kaydetti. Şüphelilerden birinin elindeki şişeyi üzerlerine fırlattığını ancak yaralanmadığını ifade eden Başak, diğer şüphelinin bıçak çıkararak üzerlerine geldiğini, Tahsin Göker'in korumak için kendine doğru çektiğini, şüphelinin bıçağı savurmasıyla Göker'in yaralandığını, ardından şüphelilerin kaçtığını belirtti.

KENDİSİNİ YARALAYAN ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tutuksuz sanık Halil S. ise bir anda kavganın başladığını, savrulan bıçakla yaralandığını, şahıslardan birinin yere düşmesiyle olay yerinden uzaklaştıklarını, bir süre sonra bekçiler tarafından yakalandıklarını, olay esnasında kesici, delici alet kullanmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Ayrıca yaralanmasından dolayı Eyyüp Taşan'dan şikayetçi olmadığını, kavga esnasında maktul ve arkadaşının saldırdığını, kendisini korumak için maktule yumruk attığını ifade etti.

'BANA EDİLEN KÜFÜRLERDEN DOLAYI ŞİKAYETÇİYİM'

Tutuklu sanık Eyyüp Taşan ise kolluk ifadelerinin değil, savcılıktaki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, "Olayın heyecanıyla verdiğim ifadenin yanlış yazıldığını daha sonra anladım. İlk ifademi okumadan imzalamıştım. Arkadaşımla oturduğumuz yerin otel kapısı olduğu anlaşılmıyordu. Arkadaşım Halil, marketten aldığı alkolü içiyordu ben de telefonla uğraşıyordum. Kesinlikle yüksek sesle konuşmuyorduk. Uyarılacak bir hareketimiz yoktu. 'Gidin buradan' dediler, 'Tamam iki gözüm' dedim. İsmi Talat olan kişi, bana küfretmeye başladı. Hiçbir şey yapmadım, küfürleri duyunca aklıma ölen abim geldi. Bana kafa atıldı. Ben düştükten sonra arkadaşımı dövdüklerini gördüm. Bıçağı da korkutmak için savurdum. Maktulün yaralandığını görmedim. Maktulü öldürme kastım yoktu. Bana edilen küfürlerden dolayı ben de şikayetçiyim. Ben ve ailem mağdur olduk" dedi.

Dava, önümüzdeki günlerde başlayacak.