Samsun'da otizmli gencin şaşırtan hafızası: Kentteki her direğin markasını tanıyor - Son Dakika
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Samsun'da otizmli gencin şaşırtan hafızası: Kentteki her direğin markasını tanıyor

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Samsun\'da otizmli gencin şaşırtan hafızası: Kentteki her direğin markasını tanıyor
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Çocukken kürdanları halıya dizerek direk yapan Burak Çolak (21), bu tutkusunu işe dönüştürdü. 2,5 yaşında otizm tanısı konulan genç, bugün bir elektrik dağıtım firmasında tesis ve bakım şefi. Samsun'da hangi mahallede hangi direğin durduğunu, markasını, gücünü ve üreticinin fabrika adresini aklında tutuyor.

SAMSUN'da 2,5 yaşında otizm tanısı konulan Burak Çolak (21), çocukluğunda elektrik ve aydınlatma direklerine olan merakını yıllar içinde geliştirip mesleğe dönüştürdü. Kendisini bu alanda geliştiren Çolak, özel bir elektrik dağıtım firmasında tesis ve bakım şefi olarak görev yapıyor.

Samsun'daki tüm aydınlatma direklerinin marka, model ve güçlerini bilen Burak Çolak, hangi mahallede hangi direğin bulunduğunu ve üretici firmaların fabrikalarının adreslerini de ezbere biliyor. Burak aynı zamanda Samsun'daki tüm ilçeleri, bu ilçelerdeki mahalleleri ve neredeyse bütün muhtarları da ezbere biliyor.

2,5 YAŞINDA KÜRDANLARLA BAŞLADI

Kendisi de başka bir elektrik dağıtım firmasında çalışan Yunus Çolak, oğlu Burak'ın kentteki tüm aydınlatma direklerinin marka, model ve güçlerini bildiğini belirterek, "Burak'ın ilgi alanı elektrik direkleri, sokak lambaları, sokak armatürleri ve elektrik dağıtım sistemleri. Kendisi 2,5 yaşında kürdanlarla bu işe başladı. Benim de yönlendirmem ve bilgilendirmemle birlikte kürdanları halının üzerinde elektrik ve aydınlatma direğine benzeterek kendi projesini oluşturmaya başladı. Tek ilgi alanı elektrik direkleri olduğu için sevdası bu yönde gelişmeye başladı" dedi.

Baba Çolak, "Burak tabii büyüme çağı ve aldığı eğitimle beraber kendisini bu alanda geliştirmeye başladı. Gerek görsel zekası gerek okuma yazma becerileri arttıkça sahadaki direklerin markalarını, tiplerini, armatürlerin güçlerini, hangi mahallede hangi direğin olduğunu, hangi mahalledeki direğin hangi markaya ait olduğunu ve bu markanın nerede üretildiğini, adresine kadar hepsini biliyor. Herhangi bir mahalleyi sorduğumuzda, Samsun'da o mahalledeki direklerin markasını, fabrikasını, hangi firmanın ürettiğini, hangi firmanın yaptığını ve adresine kadar tamamını arabayla giderken bile söyleyebiliyor. Hiç çalışmadığı bir yeri sorduğumuzda bile kendisi Google'dan bakarak bunları tamamen ezberledi ve geliştirdi. Şu anda da bu sektörde ve otizm alanında kendisini bu kadar geliştirdiği için ben de babası olarak çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

DİREK FABRİKALARI KAPILARINI AÇTI

Oğlunun ilgisinden dolayı birçok direk yapım şirketinin onu davet ederek fabrikalarında gezdirdiklerini söyleyen Yunus Çolak, "Burak'ın ilgi duyduğu markalar, kendisini internetten görerek davet ettiler. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da ve Çorum'daki direk fabrikalarına bizi davet ettiler. Bizi fabrikalarında gezdirdiler. Burak'ın çok sevdiği imalatı gösterdiler. Çok mutlu oldu. Ben de bir babası olarak oğlumun bu kadar mutlu olmasından mutlu oldum. Kendi hayalinin gerçekleştirilmesinde, hayalinin peşinde koşmasından dolayı ve ben de onun arkasında olduğum için güzel bir etki oluşturduk diyebiliriz. Otizm alanında da fırsat verildiğinde çocuklarımızın neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini Burak da bize göstermiş oldu. Biz Burak'ın hayalinin peşindeyiz. Hayalinin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Sırada diğer firmalar var. Onlardan da davet gelirse gideceğiz inşallah" dedi.

Oğlunun farklı özellikleri de olduğunu belirten baba Çolak, "Burak mesela Samsun ilinde kaç tane ilçe var, o ilçede kaç tane mahalle var, muhtarları, muhtarlarıyla beraber o mahallede olan direklerin markalarını, direklerin üzerindeki armatürlerin markalarını ve güçlerini mahalle mahalle hepsini biliyor. Mevcut belediye başkanlarından tutun da eski belediye başkanlarına kadar, yol haritalarından tutun da aynı isimde olup farklı ilçelerde bulunan mahallelere kadar hepsini biliyor. Mesela Alan Mahallesi Salıpazarı ilçesinde varsa, farklı bir ilçede de varsa onların hepsini biliyor. Muhtarlarıyla beraber. Yani bu tarz özellikleri çok fazla" ifadelerini kullandı.

23 MARKAYA KENDİ BULDUĞU GÜNÜ ARMAĞAN ETTİ

Oğlunun bu alanda bir proje de geliştirdiğini anlatan Yunus Çolak, "Dünyada her şeyin günü olduğunu biliyor Burak. Öğretmenler Günü olsun, doğum günleri olsun, Dünya Çevre Günü olsun gibi. Burak da bu markalara, 14 Ağustos Dünya Markalar Günü diye bir proje yaptı. Takip ettiği, dağıtım sektöründe üretim yapan yaklaşık 23 firmaya kendisi 14 Ağustos Dünya Markalar Günü diye bir gün armağan etti" dedi.

Elektrik dağıtım sektörünün en sevdiği alan olduğunu söyleyen Burak Çolak ise "Elektrik dağıtım sektörü benim büyük ilgi alanım. Elektrik direklerini, aydınlatma direklerini, LED armatürleri, kabinleri, ayırıcıları, izolatörleri, transformatörleri ve panoları biliyorum. Takip ettiğim 23 marka var ve daha da gelişeceğim. Kendi bulduğum 14 Ağustos Dünya Markalar Günü'nü onlara armağan ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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