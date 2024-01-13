 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otizmli kızın muadil ilaç alerjisi: Baba suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli kızın muadil ilaç alerjisi: Baba suç duyurusunda bulundu

Kocaeli'de otizmli kızı soğuk algınlığından dolayı hastaneye götüren baba, doktorun yazdığı ilacın muadilini eczaneden aldı. Ancak muadil ilaç, kızında alerjik etki yarattı ve 15 gün tedavi görmesine sebep oldu. Baba, eczacı hakkında suç duyurusunda bulundu.

13.01.2024 - 14:20,
Abone Ol

KOCAELİ'de, Necdet Taş (45), otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçin'i (12) soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Taş'ın hastanede doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki verdi. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü, savcılığa giden Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çayırova ilçesinde yaşayan Necdet Taş, otizm hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan kızı Zeynep Elçin Taş'ı soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdü. Taş'ın muayenesinin ardından doktor reçete yazdı. Eczacı G.G.Z., doktorun yazdığı antibiyotik elinde olmadığı için muadilini verdi. İlacı kullanan Zeynep Elçin Taş, fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar, ilacın alerjik etki yaptığını söyledi. Vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gören Zeynep Elçin Taş taburcu oldu. Baba Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Kendilerine bilgi verilmeden ilacın muadilinin verildiğini belirten Necdet Taş, "Bu ilaçları tezgahın arkasında hazırladıkları için biz görmedik, bize bilgimiz dışında, bize bilgi vermeden yazılan ilaç yerine muadil bir ilaç vermişler ama verdikleri ilacın dozajı biraz daha yüksek. 48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Hemen Çayırova'da bulunan bir polikliniğe götürdük, ilaç alerjisi olduğu söylenerek serum takıldı. Evimize geldiğimizden 2 saat sonra daha şiddetli kabarmalar oldu. Bu defa eğitim araştırma hastanesine gittik ve buradaki doktorlar da ilaç alerjisi olduğunu söylediler. 'Allah'tan boğazına vurmamış' dediler. Burada takılan serumun ardından şişmeler indi" diye konuştu.

'SAVCILIĞA, ECZACILAR ODASI'NA VE CİMER'E ŞİKAYET ETTİK'

Muadil ilaç veren eczacı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Taş, "Evimize geldikten 2 saat sonra aynı şikayetle bir daha hastaneye gittik, bu böyle 5-6 kez tekrarlandı. 1 ay oldu şu an iyiyiz ama muadil olarak verilen ilacın vücuttan atılması 60 günü bulabiliyormuş. Bu süre zarfında benim kızım eğitim öğretim hayatından geri kaldı. Ben işimden gücümden geri kaldım, kızım rehabilitasyon merkezine gidiyordu, oradan geri kaldı. Birkaç tane özel kursa gidiyordu, oradan geri kaldı. Ben yaşadıklarımızla ilgili gayet iyi niyetli bir şekilde gittiğimde eczacı hanımefendiye kızımın rahatsızlandığında çektiğim fotoğrafları göstermeye çalıştım, benimle hiç ilgilenmediği gibi bize 'Ben sizlere muadil ilaç verdiğimi söylemek zorunda değilim' dedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bununla ilgili CİMER'e, Eczacılar Odası'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Bakalım bu eczane bize muadil ilaç verdiğini söylemek zorunda mı, değil mi?" dedi. (DHA)

Otizmli kızın muadil ilaç alerjisi: Baba suç duyurusunda bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Otizm, Baba, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli kızın muadil ilaç alerjisi: Baba suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Otizmli kızın muadil ilaç alerjisi: Baba suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement