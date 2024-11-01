Otobüs Kazası: Sürücüye 4 Yıl Hapis

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ADANA'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından Hatice Sabahi'nin (74) düşüp hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Vedat Korkmaz (52), 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınıp tahliyesine karar verilen Korkmaz'ın ehliyetine 1 yıl el konuldu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024'te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat Korkmaz'ın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. İddiaya göre, sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi. Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hatice Sabahi'nin cenazesi, İsmailliye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sabahi'nin ölümünün ardından sürücü Vedat Korkmaz tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

YOLCU TALİ, ŞOFÖR ASLİ KUSURLU SAYILDI

2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Vedat Korkmaz ile Hatice Sabahi'nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahı ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilirkişi raporuna göre Sabahi'nin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı için tali kusurlu, sanık Korkmaz'ın ise asli kusurlu olduğunu belirterek, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması yönünde görüş belirtti.

'ÜZERİNDEN GEÇMEDİM'

Tutuklu sanık Vedat Korkmaz, savunmasında, "Sabahi araca ön kapıdan bindi. Otobüsün kapısı açıktı. Biniş kartını cihaza okutmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmadı. Direğe yaslanmak isterken de dengesini kaybederek ön kapıdan düştü. Ani fren yapmadım. Zaten durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka lastiğine 1 metre mesafede duruyordu. Üzerinden geçmedim. Tahliye ve beraatimi isterim" dedi.

Sabahi'nin eşi ve oğlu ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı Vedat Korkmaz'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verip, ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmetti.