Otokar, 2023'te 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Otokar, 2023'te 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi

Otokar, 2023\'te 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, 2023 yılında 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi. Otokar, geçen yıl askeri araç satışını adet bazında yüzde 43 artırarak 5 milyar 666 milyon lira ciro elde etti. Şirket, 305 askeri araçla son 6 yılın en yüksek satış rakamına ulaştı. Otokar'ın Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerde aktif olarak kullanılan 33 binden fazla askeri aracı bulunuyor.

13.03.2024 11:30  Güncelleme: 11:34
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Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, 2023'te 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli, otomotiv ve savunma sanayisi şirketi Otokar, askeri araç segmentinde başarılı bir yılı geride bıraktı.

1990 yıllardan itibaren kendi tasarımı askeri zırhlı araçlarını üreten, Türkiye'nin ilk taktik zırhlı araç ihracatına imza atan Otokar, geçen yıllarda özgün paletli ve tekerlekli zırhlı araç aileleri oluşturdu, insansız ağır sınıf kara aracı geliştirdi, yılda 700 taktik zıhlı araç üretme kapasitesine ulaştı.

Otokar, 1997'de askeri araçlarda 4 ülkeye ihracat yaparken 2023'te ülke sayısını 41'e çıkardı. Otokar, geçen yıl 7 yeni ülkeye askeri araç ihraç etti. 2023, Otokar'ın askeri araçlarda ihracat yaptığı ülke sayısını en fazla arttırdığı yıl oldu.

Otokar, geçen yıl askeri araç satışını adet bazında yüzde 43 artırdı, bu segmentte 5 milyar 666 milyon lira ciro elde etti. Satışların yüzde 97'sini ihracat oluşturdu. Şirket, 305 askeri araçla 2023'te son 6 yılın en yüksek satış rakamına ulaştı.

Şirketin 2023 yılında elde ettiği toplam ihracat gelirinin yüzde 28'i de askeri araçlardan elde edildi.

Rekor bakiye sipariş

Şirket 2023 yılını rekor bakiye sipariş rakamıyla kapattı. 4x4, 6x6 zırhlı araç, otobüs ve yedek parçadan oluşan bakiye siparişlerin büyüklüğü 8 milyar 81 milyon lirayı buldu.

Otokar'ın Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan 33 binden fazla askeri aracı bulunuyor.

Değişen ihtiyaç ve taleplere uygun yeni araçlar geliştiren şirket, 2023'te ARMA araç ailesinin yeni üyesi ARMA II'yi duyurdu. ARMA II zırhlı muharebe aracı, sınıfının en yüksek koruma seviyesi ve en yüksek atış gücünü birlikte sunmak üzere geliştirildi.

Otokar, savunma sanayisindeki zırhlı ürün ailesine ayrıca ALPAR ağır sınıf paletli insansız kara aracını ve AKREP II R keşif-gözetleme aracını ekledi.

Şirket, geçen yıl ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı araçları için Estonya'dan yaklaşık 130 milyon avro tutarında sipariş aldı. Otokar, yurt dışındaki bir başka müşteriyle yaklaşık 136 milyon dolar tutarında 4x4 zırhlı araç sözleşmesi imzaladı.

Yeni işbirliği fırsatları için uluslararası faaliyetler yürüten Otokar, geçen yıl Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, İspanya, Peru, Mısır, Kolombiya'daki savunma sanayisi fuarlarında araçlarını tanıttı.

Kaynak: AA

İhracat, Otokar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otokar, 2023'te 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi - Son Dakika

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