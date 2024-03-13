Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, 2023'te 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli, otomotiv ve savunma sanayisi şirketi Otokar, askeri araç segmentinde başarılı bir yılı geride bıraktı.
1990 yıllardan itibaren kendi tasarımı askeri zırhlı araçlarını üreten, Türkiye'nin ilk taktik zırhlı araç ihracatına imza atan Otokar, geçen yıllarda özgün paletli ve tekerlekli zırhlı araç aileleri oluşturdu, insansız ağır sınıf kara aracı geliştirdi, yılda 700 taktik zıhlı araç üretme kapasitesine ulaştı.
Otokar, 1997'de askeri araçlarda 4 ülkeye ihracat yaparken 2023'te ülke sayısını 41'e çıkardı. Otokar, geçen yıl 7 yeni ülkeye askeri araç ihraç etti. 2023, Otokar'ın askeri araçlarda ihracat yaptığı ülke sayısını en fazla arttırdığı yıl oldu.
Otokar, geçen yıl askeri araç satışını adet bazında yüzde 43 artırdı, bu segmentte 5 milyar 666 milyon lira ciro elde etti. Satışların yüzde 97'sini ihracat oluşturdu. Şirket, 305 askeri araçla 2023'te son 6 yılın en yüksek satış rakamına ulaştı.
Şirketin 2023 yılında elde ettiği toplam ihracat gelirinin yüzde 28'i de askeri araçlardan elde edildi.
Rekor bakiye sipariş
Şirket 2023 yılını rekor bakiye sipariş rakamıyla kapattı. 4x4, 6x6 zırhlı araç, otobüs ve yedek parçadan oluşan bakiye siparişlerin büyüklüğü 8 milyar 81 milyon lirayı buldu.
Otokar'ın Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılan 33 binden fazla askeri aracı bulunuyor.
Değişen ihtiyaç ve taleplere uygun yeni araçlar geliştiren şirket, 2023'te ARMA araç ailesinin yeni üyesi ARMA II'yi duyurdu. ARMA II zırhlı muharebe aracı, sınıfının en yüksek koruma seviyesi ve en yüksek atış gücünü birlikte sunmak üzere geliştirildi.
Otokar, savunma sanayisindeki zırhlı ürün ailesine ayrıca ALPAR ağır sınıf paletli insansız kara aracını ve AKREP II R keşif-gözetleme aracını ekledi.
Şirket, geçen yıl ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı araçları için Estonya'dan yaklaşık 130 milyon avro tutarında sipariş aldı. Otokar, yurt dışındaki bir başka müşteriyle yaklaşık 136 milyon dolar tutarında 4x4 zırhlı araç sözleşmesi imzaladı.
Yeni işbirliği fırsatları için uluslararası faaliyetler yürüten Otokar, geçen yıl Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, İspanya, Peru, Mısır, Kolombiya'daki savunma sanayisi fuarlarında araçlarını tanıttı.
Son Dakika › Güncel › Otokar, 2023'te 7 yeni ülkeye zırhlı araç satışı gerçekleştirdi - Son Dakika
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan bir FETÖ zanlısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' adlı bir program düzenlendi. Programda konuşmacılar, İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin etkisini anlattılar. Program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde aranan şahıslar üzerine gerçekleştirilen çalışmada 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet tarihi sikke bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde durumundan şüphelenilen F.C. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 6,28 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde bulunan dev menderesler, havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Yüksek rakımlı yaylada 5 ay boyunca buz tutan dere yatağı, beyazlar içinde kalan yaylada yılan gibi kıvrılarak görsel bir şölen oluşturdu. Mendereslerin havadan çekilen görüntüleri ise izleyenleri hayran bıraktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şiddetli yağış nedeniyle aracın sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Araç ağaca çarparak durabildi ancak karı koca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta şüpheli bir grup şahsı durdurmak için çalışma yaparken 16 yaşındaki bir çocuk ile kovalamaca yaşandı. Yakalanan çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.
Siirt'te bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Pazarlarda fıstık, elma, badem, kaysı ve kiraz fidanları müşterisini bekliyor. Fidan satıcısı fiyat artışının olduğunu belirtirken, müşteriler uygun fiyatlarla fidanları satın alıyor.
Sosyal Yardımlaşma Platformu (SOYAP), ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla Panorama Müzesi önünde bir iftar çadırı kurdu. SOYAP Koordinatörü Murat Değirmenci, çadırın ramazan boyunca hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti. SOYAP, 13 yerel, ulusal ve uluslararası dernek ve vakıfın bir araya gelerek Samsun'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın destekçisi olduğu bir birlikteliktir.
Sizin düşünceleriniz neler ?