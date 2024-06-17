Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.B. idaresindeki 80 KE 002 plakalı otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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