Otomobil Kazasında Alkollü Sürücü Kusurlu - Son Dakika
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Otomobil Kazasında Alkollü Sürücü Kusurlu

Otomobil Kazasında Alkollü Sürücü Kusurlu
09.07.2025 18:54
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Samsun'da alkollü sürücü, yaya geçidindeki çifte çarparak birini öldürdü. Adli rapor kusurlu buldu.

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim Bekiroğlu'na (74) otomobili ile çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Kahraman Çal'ın yargılandığı davada, adli tıp raporu da dosyaya girdi. Bu rapora göre de tutuklu Çal'ın asli kusurlu olduğu, olayın meydana gelişinde dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareket ettiği vurgulandı.

Kaza, 4 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kahraman Çal'ın kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası Halim ve annesi Gülnaz Bekiroğlu'na (64) çarptı. Metrelerce sürüklenen çift, ağır yaralandı. Halim Bekiroğlu, hastanede hayatını kaybetti.

'HER GÜN ALKOL ALDIĞIM İÇİN VÜCUDUM ALIŞKIN'

Gözaltına alınan Kahraman Çal, adliyede verdiği ifadede, "Öğle saatlerinde alkol aldım. Hemen hemen her gün alkol aldığım için vücudum alışkın. Araç kullanmamda herhangi bir sakınca yoktu. Orta şeritte araba olduğu için sağ şeride geçtim. Yayaları fark ettim, firene bastım ama çarpmaktan kurtulamadım. Hızım yaklaşık 60-70 kilometreydi. Kusurlu olduğumu düşünmüyorum" dedi. Çal tutuklanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1.25 PROMİL ALKOLLÜYMÜŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Samsun 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Kahraman Çal hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede; Kahraman Çal'ın 1.25 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nden alınan raporda da şüphelinin asli, yaya geçidini kullanan evli çiftin kusursuz olduğu kanaatine varıldığı yer aldı.

'ÖLEN AMCAMIZA DUA EDİYORUM'

Sanığın ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Alkollü araç kullandım. Seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan yayaları son anda görüp, frene bastım. Yayaları gördüm. Gördüğümle vurmam bir oldu. Kendilerine yardım etmeye çalıştım. Ben bu olayla ilgili ölen amcamıza dua ediyorum. Yaralı teyzemize de geçmiş olsun" dedi.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan adli tıp raporu dosyaya eklendi. Raporda, "Sürücü Kahraman Çal, sevk ve idaresindeki otomobil ile gündüz vakti, meskun mahaldeki yolu takiben seyir halindeyken, yola gereken dikkatini vermeden ve hız azaltmadan yaklaştığı olay mahalli yaya geçidinde, seyrine göre sol tarafından yola girip karşıya geçmekte olan ve ilk geçiş hakkını bırakmadığı yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli kusurludur" ifadelerine yer verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Hukuk, Kaza, Çal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil Kazasında Alkollü Sürücü Kusurlu - Son Dakika

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