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Otomobil sürücüsü, kaskla motosiklet sürücüsünü darbetti - Son Dakika
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Otomobil sürücüsü, kaskla motosiklet sürücüsünü darbetti

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüyle tartıştıktan sonra elinden aldığı kaskla onu darbetti. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobil sürücüsü, kaskla motosiklet sürücüsünü darbetti
26.12.2023 - 19:46,
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BURSA'da, otomobiline çarptığı gerekçesiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü D.A.'yı, elinden aldığı kaskla darbeden Y.H. gözaltına alındı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. D.A., motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre dikkatsizlik sonucu cadde üzerinde Y.H. yönetimindeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü Y.H., motosikletlinin elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekiplerince Y.H., gözaltına alındı.  Y.H.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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