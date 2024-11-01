Otoyolda Tomruk Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Otoyolda Tomruk Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Otoyolda Tomruk Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tırdan düşen tomruklar 5 araca çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

01.11.2024 00:16
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İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otoyolda Tomruk Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika

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