Otoyolda Yangın: 150 Tavuk Telef Oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden S.T. idaresindeki 06 VAU 14 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kamyonun dorse kısmına sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 150 tavuk telef oldu.
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