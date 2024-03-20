Oy ve Ötesi Derneği 31 Mart seçimlerinde sahada olacak

MELİS YILDIRIM
Sandık güvenliği konusunda faaliyet gösteren ve 31 Mart yerel seçimlerinde 49 ilde 50 bin gönüllüsüyle sahada olacak Oy ve Ötesi Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, "İstanbul, Ankara ve İzmir için konuşursak öncelikle büyükşehir belediye başkanına ait pusulanın katlanıp mühürlendikten sonra ilçe belediye başkanı, daha sonra belediye genel meclis üyeleri gibi seçim çevrelerine ait pusulaların katlanarak mühürlenmesi ve sonra zarfa koyacaklar. Muhtarlıkla ilgili pusulayı da koyacaklar. Toplam dört pusulayı bir zarfa koyduktan sonra sandık içine atıp imzayı atacaklar. Burada imza aşaması da önemli. Vatandaşlara burada çok büyük bir sorumluluk düşüyor" dedi. Bilgiç ayrıca, "Herkesi bir vatandaşlık görevi olarak oylarına sahip çıkmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.
Kurulduğu 2014 yılından bu yana 11 seçimde görev yapan Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde gönüllüleriyle sahada olacak. Seçim günü 49 ilde 50 bin gönüllü ile sahada olacak olan Oy ve Ötesi Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.
Gönüllüleriyle 53 milyon 525 kişinin oylarına sahip çıkacaklarını belirten Bilgiç, seçim gününde müşahitlerin; sandık kurullarının oluşturulması, zarf ve pusulaların mühürlenmesi, oy verme sürecinin gözlemlenmesi ve buradaki usulsüzlük ve aksaklıkların giderilmesi, saat 17.00'den sonra oyların sayım ve tasnif işlemlerinde yer alacağını belirtti.
"USULSÜZLÜK DURUNUNDA SÖZLÜ VE YAZILI İTİRAZDA BULUNULACAK"
Bilgiç, seçim gününde herhangi bir usulsüzlük ile karşılaşılması durumunda yapılacaklara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Seçim kanunu ve 31 Mart seçimlerinde kullanılacak 138 sayılı genelge var. Genelgede ilgili maddeleri bularak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerine sunacaklar. Sözlü olarak itirazda bulunacaklar ilk etapta. Sözlü olarak itirazları kabul olunup değiştirilirse zaten yasaya uygun prosedür uygulanacak. Ama bu işlem yapılmazsa yazılı olarak itirazda bulunma hakları da var. Yazılı olarak itirazları da kabul görmezse avukat gönüllülerimiz olacak. Avukat gönüllülerimiz kendilerine yardımcı olacaklar."
Seçimlerde gönüllülerin siyasi partiler bünyesinde ya da bağımsız müşahit olarak görev aldıklarını kaydeden Bilgiç, seçim gününde okula alınmama gibi sorunlarla karşılaştıklarını söyledi. Bilgiç devamında, "İlgili güvenlik güçlerine ilgili maddeyi gösterdiğimiz kendileri de bize yardımcı oluyorlar" dedi.
"VATANDAŞLAR SAAT 17.00'DEN SONRA SANDIKLARDA GÖZLEMDE BULUNMA HAKKI VAR"
Bilgiç, oy kullanma işleminde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik şunları söyledi:
"Öncelikle oy kullanacağınız sandığa gittiğiniz zaman seçmen listesinde isminizin olup olmadığını kontrol edin ve isminize karşılık gelen kısmın boş olduğundan emin olun, imza kısmında. Daha sonra size bir zarf ve üç tane pusula verilecek. Bu zarfın ve pusulaların mühürlenmiş olduğu ve üzerinde herhangi bir işaretin olmadığına dikkat etsinler. Bundan emin olduktan sonra kabine girip oylarını kullansınlar. Bu noktada söyleyebileceğim ikinci şey, pusulalar bazen büyük olabilecek. Oy vermek istedikleri siyasi parti ya da bağımsız adayın ismi üste gelecek bir şekilde katladıktan sonra mührü basıp, biraz kurumalarına müsaade etmeleri; İstanbul, Ankara ve İzmir için konuşursak öncelikle büyükşehir belediye başkanına ait pusulanın katlanıp mühürlendikten sonra ilçe belediye başkanı, daha sonra belediye genel meclis üyeleri gibi seçim çevrelerine ait pusulaların katlanarak mühürlenmesi ve sonra zarfa koyacaklar. Muhtarlıkla ilgili pusulayı da koyacaklar. Toplam dört pusulayı bir zarfa koyduktan sonra sandık içine atıp imzayı atacaklar. Burada imza aşaması da önemli. Vatandaşlara burada çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Saat 17.00'den sonra vatandaşlar oy verdikleri sandıkta ya da başka bir sandıkta gözlemde bulunma yetkileri var."
"Herkesi bir vatandaşlık görevi olarak oylarına sahip çıkmaya davet ediyorum" diyen Bilgiç, Türkiye'nin her yerinde gönüllülere ihtiyaçları olduklarını belirterek, "oyveotesi.org ya da gonulluyonetimi.org websitesi üzerinden herkesi Oy ve Ötesi'nde müşahit olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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