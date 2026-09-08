Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara\'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Ezel, Seksenler ve Kuruluş Osman dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul'daki evinde 51 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kılıç, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde yer edinen oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kılıç için, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Kılıç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçı dostları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kılıç'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Karadağlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kılıç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, Çok zamansız bir gidiş oldu. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Benim okulumdan, ben onun abisiyim. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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