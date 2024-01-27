Settar Tanrıöğen\'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Birbirlerini ezdi, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti

Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" denildi.

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Settar Tanrıöğen dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyat edilen sanatçının sağlık durumuyla ilgili özel hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı.

KONUŞMADA YAVAŞLAMA, BİLİNÇ BULANIKLIĞI ŞİKAYETLERİYLE GELMİŞ

Çakmakçı şunları söyledi: "Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:45'de hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması saptanmıştır.

"YOĞUN BAKIM SERVİSİMİZDE İZLENMEYE DEVAM EDİLMEKTE"

Bu tanı üzerine yapılan ameliyatla kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir."