Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti

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21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren ve komaya giren Kenan Işık, 76 yaşında vefat etti. Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok oyuncu katıldı. Kenan Işık'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi.

30.07.2024 13:12
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Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, 21 MART 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ile çocukları, Işık ailesinin yakınları ve oyuncular katıldı. Taziyeleri Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, çocukları Mehmet ve Ahmet Işık, gelini Burcu Akar ve torunu Doruk Işık kabul etti. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Onun aramızdan ayrılması sadece ailesi ve yakınları için değil, sanat camiamız ve tüm Türkiye için büyük kayıptır " dedi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından 76 yaşında vefat eden Kenan Işık'ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı Ankara'ya gönderildi.

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti - Son Dakika

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