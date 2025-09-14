Öz Finans-İş Sendikası Genel Kurulu Gerçekleşti

Öz Finans-İş Sendikası İzmir Bölge Başkanlığının 2. olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Ortak Finans Katılım Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Selahattin Süleymanoğlu yaptı.

Tek aday olan mevcut başkan Funda Bozkurt, göreve yeniden seçildi.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, konuşmasında Gazze'de sistemli bir katliamın sürdüğünü ifade ederek, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun başarılı olması temennisinde bulundu.

Bozkurt ise sorumluluk alanındaki illerde 3 bin 700 üyeye hizmet ettiklerini belirterek, "Üyelerimizin istek ve önerilerini gerekli yerlere iletmeye, çözüm noktasında elimizi taşın altına koyarak sonuçlandırmaya odaklandık. Bundan sonrada aynı hassasiyet ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.