Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan'dan OGM'ye ek kadro talebi Açıklaması

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) orman yangınlarına müdahale eden aktif işçi sayısının artırılmasını, 15 bin ilave istihdam sağlanmasını istedi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, ormanları "yeşil vatan" olarak nitelediklerini, toplam orman varlığı 23 milyon hektar olan Türkiye'nin yaklaşık üçte birinin ormanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Akdeniz kuşağında bulunan Türkiye'de özellikle yaz aylarında orman yangınları riskinin arttığına dikkati çeken Aslan, temmuz ayı itibarıyla bu riskin çok yüksek seviyelere çıktığını ifade etti.

Son bir ayda yurdun farklı yerlerinde toplam 1600 orman yangınının çıktığını anımsatan Aslan, 186 yıllık köklü kurum olan Orman Genel Müdürlüğünün yangınlara uçak, helikopter, arazöz ve fedakar orman işçisiyle müdahale ettiğini aktardı.

Aslan, orman yangınlarıyla mücadelede esas unsurun orman işçileri olduğunu, havadan müdahalelerin yangınları söndürmekten ziyade yayılımını yavaşlattığını kaydetti.

"Orman işçilerinin aldıkları maaş 37 bin lira"

OGM'de yangına müdahale edecek ilave orman işçisine ihtiyaç duyulduğunu bildiren Aslan, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğünün yaklaşık 14 bin işçisi var. Bu işçilerin yaklaşık 5 bini şoförlük yapıyor. Geriye 9 bin işçi kalıyor. Son bir aylık yangınlarda 5 bin işçi aktif olarak yangınlara müdahale ediyor. Kalanı geri hizmetlerde çalışıyor. Arazözlerde 5+1 kuralı var. Bu 1 şoför, 5 işçi demek ama mevcutta kadro yetersizliği nedeniyle kimi zaman yangına müdahale eden arazözde 1-2 işçi oluyor. Son yangınlarda Çanakkale'den, Trabzon'dan yangın sahalarına işçi taşıyoruz. Giden işçilerimiz sahayı, araziyi bilmediklerinden dolayı ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyor.

Orman yangınlarına müdahale eden aktif işçi sayısını acilen artırmamız lazım. Çift vardiya sistemi uygulanmıyor, orman yangınlarında müdahalenin daha etkin olabilmesi için çift vardiya sistemine geçilmesi gerekiyor. Bunun için de Orman Genel Müdürlüğü'nde 15 bin ilave istihdam sağlanmalı. Ormanlarımız söz konusu olduğunda maliyet hesabı yapılmamalı."

Aslan, yurdun birçok bölgesinde orman yangınlarının devam ettiğini ve orman işçilerinin bu yangınları söndürmek için canları pahasına çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar 143 şehit vermiş orman işçilerinin vergi kesintileriyle birlikte bugün aldıkları maaş 37 bin lira. Öz Orman-İş olarak talebimiz net, işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.