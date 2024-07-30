Öz Sağlık-İş Sendikası, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların ağır cezalandırılmasını istiyor

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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların, kamu sağlık hizmetlerinden kısıtlama başta olmak üzere ağır hükümlerle cezalandırılmasını istediklerini bildirdi.

Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ın, hasta yakınlarının saldırısı sonucu kalbinin durduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

Şiddet olaylarının sağlık çalışanları açısından tahammül edilemeyecek seviyeye geldiğini bildiren Sert, acilen daha sert ve caydırıcı tedbirlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Saldırıya uğrayan Tezvar'a şifa dileyen Sert, sağlık çalışanlarının, canını kollamaktan işini yapamaz hale geldiklerini kaydetti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, bu olaylar karşısında alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kadar cesaret ancak cezasızlık anlayışıyla olabilir. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını göreve çağırıyoruz. Sağlık çalışanlarının bunca fedakarlığının karşılığı canları olmamalı. Kamu sağlık hizmetlerinden kısıtlama başta olmak üzere sağlıkta şiddet olaylarının öznesi olan kişilerin ağır hükümlerle cezalandırılmasını istiyoruz."